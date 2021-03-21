Дочь не помнит умершего Александра Абдулова: как живет 14-летняя наследница знаменитого актера

Народный артист умер 10 лет назад. Девочка не успела застать звездного отца, поэтому совсем не помнит его. Младшая дочь Александра Абдулова Женя сейчас уже совсем взрослая, ей 14 лет. Известно, что она уже даже выбрала будущую специальность. Она хочет связать свою жизнь с творчеством — стать актрисой, оператором или режиссером.

Кстати, юная красотка уже успела засветиться на экранах. Блондинка снялась в фильме Аллы «Суриковой Любовь и Сакс».

О звездном отце Евгения знает со рассказам матери Юлии Мешиной.

«Она с детства смотрит его фильмы. А когда ей было два года, она часами смотрела его фильм «Бременские музыканты» 2000 года. Для нее этот человек на экране прежде всего ее папа, а не звезда. Саша ушел, когда Жене было девять месяцев... Я вовсе не мечтаю о том, чтобы Женя выросла актрисой, хотя в ней есть и артистизм, и харизма. Но я-то слишком хорошо знаю, какая тяжелая жизнь у публичных людей. Это только сверху она красивая, блестящая. Я же просто хочу, чтобы она была счастлива», - признавалась в одном из интервью женщина.

Однажды фолловеры поинтересовались у старшей дочери актера Ксении Алферовой, получается ли у нее поддерживать общение с вдовой Абдулова Юлией и его 11-летней дочкой Евгенией. «Мы не общаемся», — сухо отвечала на это актриса.