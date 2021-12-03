Дочь Наумова и Белохвостиковой рассказала, как супруг издевался над ней и выгонял ее мать из дома

Дочь Владимира Наумова и Натальи Белохвостиковой подала в полицию заявление на супруга и отца своего ребенка. В беседе с KP.ru она рассказала, что произошло, и раскрыла, как супруг пиарился на ее родных и выгонял из дома ее мать.

«Сложности начались после рождения сына Максима и с начала пандемии. Мы старались поддерживать друг друга, понимая, что всем непросто в условиях самоизоляции. Но общаться с Алексом становилось все труднее, особенно после серьезной болезни отца этим летом, когда я была вынуждена проводить много времени в больницах. Мы не нанимали няню. Во-первых, в пандемию это было бы дополнительным риском для ребенка. Во-вторых, я уверена в том, что малыш должен быть со своими родными людьми, хотя бы до того момента, пока он сам сможет все понять и объяснить.

И вот представьте: я отвожу отца на скорой в реанимацию, а мне звонит Алекс и требует быстро возвращаться домой, потому что ему «надо уйти». На вопрос «Что случилось?» он ответил, что просто устал. Я удивилась: ведь он не работал, был свободен. Я бросила все, полетела обратно домой и обнаружила плачущего годовалого малыша одного в квартире», — раскрыла она.

Наталия рассказала, что до последнего надеялась восстановить отношения с мужем и временно уехала к родителям, однако супруг начал травлю в СМИ:

«Мой муж начал против меня кампанию в медиа. Я была потрясена — такого откровенного вранья и клеветы от Алекса я не ожидала. Все-таки мы прожили вместе не один год, а здесь просто несусветный поток лжи на всю страну. Алекс втянул в это даже свою маму, которая живет в Тарусе. Уверена, что именно по его наущению она, верующий человек, который поет в церковном хоре, вдруг начинает публично рассказывать о том, что я болею какими-то выдуманными болезнями, о вымышленных запретах общаться с ребенком. И то и другое — абсолютное вранье».