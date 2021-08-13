Дочь мужа Анастасии Макеевой подает в суд на мачеху: «Жизнь заставляет защищаться»
Конфликт между Романом Мальковым, его бывшей женой и дочерью продолжает развиваться. Девочка встала на сторону матери и весьма резко отозвалась о своей мачехе.
Отцу это не понравилось – в переписке с женой он назвал это неблагодарностью и заявил, что оставит девочку без финансовой поддержки.
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Фото: @svetamalkova
Сама Анна приняла решение развернуть собственную борьбу. И подала в суд на Анастасию Макееву, которая, как она заявила, оскорбляла ее и травила. Об этом заявила в своем блоге ее мать Светлана.
«Анна Малькова, которая была подвергнута оскорблениям и травле со стороны Макеевой А.В. подала в суд. Жизнь заставляет защищаться», – написала она.
При этом старший сын пары решил жить с отцом. Это очень беспокоит его мать, которая заявила, что мальчиком манипулируют и пытаются использовать его в своих интересах.
Кроме того, Светлана даже заподозрила, что Макеева позволяла себе некие вольности в отношении ее сына и плохо влияет на мальчика.
Фото: Instagram Светланы Мальковой
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