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Дочь мужа Анастасии Макеевой подает в суд на мачеху: «Жизнь заставляет защищаться»

Если отношения со старшим сыном у Романа Малькова складываются хорошо, и он даже живет с ним и его новой женой, то дочь, напротив, всячески защищает мать и идет на конфликт с отцом. Теперь девушка решила даже подать в суд на Анастасию Макееву.
Дочь мужа Анастасии Макеевой подает в суд на мачеху: «Жизнь заставляет защищаться»

Конфликт между Романом Мальковым, его бывшей женой и дочерью продолжает развиваться. Девочка встала на сторону матери и весьма резко отозвалась о своей мачехе.

Отцу это не понравилось – в переписке с женой он назвал это неблагодарностью и заявил, что оставит девочку без финансовой поддержки.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дети Светланы Мальковой на пляже

Фото: @svetamalkova

Сама Анна приняла решение развернуть собственную борьбу. И подала в суд на Анастасию Макееву, которая, как она заявила, оскорбляла ее и травила. Об этом заявила в своем блоге ее мать Светлана.

«Анна Малькова, которая была подвергнута оскорблениям и травле со стороны Макеевой А.В. подала в суд. Жизнь заставляет защищаться», – написала она.

При этом старший сын пары решил жить с отцом. Это очень беспокоит его мать, которая заявила, что мальчиком манипулируют и пытаются использовать его в своих интересах.

Кроме того, Светлана даже заподозрила, что Макеева позволяла себе некие вольности в отношении ее сына и плохо влияет на мальчика.

Фото: Instagram Светланы Мальковой

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