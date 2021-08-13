Дочь мужа Анастасии Макеевой подает в суд на мачеху: «Жизнь заставляет защищаться»

«Анна Малькова, которая была подвергнута оскорблениям и травле со стороны Макеевой А.В. подала в суд. Жизнь заставляет защищаться», – написала она.

При этом старший сын пары решил жить с отцом. Это очень беспокоит его мать, которая заявила, что мальчиком манипулируют и пытаются использовать его в своих интересах.

Кроме того, Светлана даже заподозрила, что Макеева позволяла себе некие вольности в отношении ее сына и плохо влияет на мальчика.