Дочь Михаила Турецкого объяснила решение сделать аборт после ЭКО

«Это счастье, что существуют точные обследования и ты еще можешь влиять на исход событий. Надо ли объяснять, что у меня двое детей, которые требуют внимания, у меня работа, жизнь, самореализация!», - пояснила Турецкая в своем блоге. Она также добавила, что «мы не вечны, кто после нас будет ухаживать за особенным ребенком? На чьих руках он останется?». Наталья считает свое решение в данной ситуации не «убийством, а спасением»: «Когда ты мог избежать и сделал это». Турецкая и ее муж Дмитрий Гилевич уже воспитывают двух детей: Ивана, который родился в 2014 году, и Елену (2016 г.р).