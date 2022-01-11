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Дочь Михаила Турецкого объяснила решение сделать аборт после ЭКО

Наталья Турецкая пыталась забеременеть в последние годы, но все было тщетно. На помощь пришла процедура ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение.
Дочь Михаила Турецкого объяснила решение сделать аборт после ЭКО

Пару месяцев назад Наталья получила известие, что ждет ребенка. Увы, радость была непродолжительной - когда шла десятая неделя, Турецкой сообщили о проблемах.

По словам медиков, возникла вероятность того, что малыш появится на свет с синдромом Дауна. Чтобы все точнее выяснить, врачи провели ряд дополнительных исследований - биопсию и НИПТ (неинвазивное пренатальное тестирование). Опасения подтвердились. И тогда Наталья Турецкая приняла решение.

«Это счастье, что существуют точные обследования и ты еще можешь влиять на исход событий. Надо ли объяснять, что у меня двое детей, которые требуют внимания, у меня работа, жизнь, самореализация!», - пояснила Турецкая в своем блоге. Она также добавила, что «мы не вечны, кто после нас будет ухаживать за особенным ребенком? На чьих руках он останется?». Наталья считает свое решение в данной ситуации не «убийством, а спасением»: «Когда ты мог избежать и сделал это». Турецкая и ее муж Дмитрий Гилевич уже воспитывают двух детей: Ивана, который родился в 2014 году, и Елену (2016 г.р).

Фото: Global Look Press

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