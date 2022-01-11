Дочь Михаила Турецкого объяснила решение сделать аборт после ЭКО
Пару месяцев назад Наталья получила известие, что ждет ребенка. Увы, радость была непродолжительной - когда шла десятая неделя, Турецкой сообщили о проблемах.
По словам медиков, возникла вероятность того, что малыш появится на свет с синдромом Дауна. Чтобы все точнее выяснить, врачи провели ряд дополнительных исследований - биопсию и НИПТ (неинвазивное пренатальное тестирование). Опасения подтвердились. И тогда Наталья Турецкая приняла решение.
«Это счастье, что существуют точные обследования и ты еще можешь влиять на исход событий. Надо ли объяснять, что у меня двое детей, которые требуют внимания, у меня работа, жизнь, самореализация!», - пояснила Турецкая в своем блоге. Она также добавила, что «мы не вечны, кто после нас будет ухаживать за особенным ребенком? На чьих руках он останется?». Наталья считает свое решение в данной ситуации не «убийством, а спасением»: «Когда ты мог избежать и сделал это». Турецкая и ее муж Дмитрий Гилевич уже воспитывают двух детей: Ивана, который родился в 2014 году, и Елену (2016 г.р).
Фото: Global Look Press