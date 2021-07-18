Дочь Мика Джаггера развелась после 9 лет брака

Пара официально не объявила о причинах развода, но известно, что они приняли это решение обоюдно. Родители девушки тоже развелись, в 1971 году Джей долгое время жила с матерью на Манхэттэне, где нередко проводила время в компании Энди Уорхола. Сегодня Джей продолжает активно развивать свой ювелирный бизнес «Jade Inc.» и искать все новые и новые формы для реализации творческой энергии. Ранее, она уже пробовала себя в роли фотомодели, дизайнера одежды и интерьеров, а таже — диджея.