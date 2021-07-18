Дочь Мика Джаггера развелась после 9 лет брака
Старшая дочь Мика Джаггера, рожденная в браке со звездой богемного Нью-Йорка, Бьянкой Джаггер, развелась с супругом-диджеем Адрианом Филлари, сообщает Daily Mail. С момента их незабываемой свадьбы, где под песни отца невесты, веселились Джерри Холл, Кейт Мосс и Кристиан Лубутен, прошло ровно девять лет.
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Фото: picture alliance
Развод, дочери культового музыканта и дивы 70-х, прошел на редкость спокойно: во всех вопросах юридических вопросах, включая опеку над общим сыном, разногласий не возникло: «Это очень грустно. Они думали, что будут вместе навсегда, но так не получилось. Джейд и Адриан на сто процентов посвящают себя тому, чтобы вместе воспитывать семилетнего сына Рэя — сейчас это их приоритет», — паредают слова инсайдера Daily Mail.
Пара официально не объявила о причинах развода, но известно, что они приняли это решение обоюдно. Родители девушки тоже развелись, в 1971 году Джей долгое время жила с матерью на Манхэттэне, где нередко проводила время в компании Энди Уорхола. Сегодня Джей продолжает активно развивать свой ювелирный бизнес «Jade Inc.» и искать все новые и новые формы для реализации творческой энергии. Ранее, она уже пробовала себя в роли фотомодели, дизайнера одежды и интерьеров, а таже — диджея.
Фото и видео: Picture Alliance, Gilles ROCHER
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