Дочь Мерил Стрип выходит замуж за музыканта Марка Ронсона

Несмотря на то, что пара долгое время скрывала отношения, пресса часто ловила их на свиданиях. Так, в сентябре 2020 года они были сфотографированы во время ужина в Нью-Йорке. Когда именно познакомились звезды, неизвестно, но уже в апреле 2019 года они сидели рядом на кинофестивале Chanel Tribeca.

При этом Грейс была замужем, а развелась с супругом Теем Стрэтэйрном в марте 2020 года. Марк ранее был женат на Жозефине де ла Бом, французской актрисе, певице, режиссере и модели. Они с Марком начали встречаться в 2009 году и связали себя узами брака перед группой близких родственников и друзей в сентябре 2011 года. Однако в апреле 2017 года они расстались, и через месяц девушка подала на развод. Бракоразводный процесс завершился только в 2018 году.