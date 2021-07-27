Дочь Меган Маркл появилась в списке наследников британского престола

Лилибет, дочь Меган Маркл и принца Гарри, наконец заняла положенное ей место в списке наследников престола – девочка оказалась восьмой в очереди.

Интересно, что до недавнего времени малышка не появлялась в списке – ее предшественники, включая родного брата, принца Арчи, появились в списке всего через пару недель после рождения, а сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон принц Луи — через 12 дней.