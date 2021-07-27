Дочь Меган Маркл появилась в списке наследников британского престола
Лилибет, дочь Меган Маркл и принца Гарри, наконец заняла положенное ей место в списке наследников престола – девочка оказалась восьмой в очереди.
Интересно, что до недавнего времени малышка не появлялась в списке – ее предшественники, включая родного брата, принца Арчи, появились в списке всего через пару недель после рождения, а сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон принц Луи — через 12 дней.
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Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com
Многие решили, что не последнюю роль в этом сыграл конфликт между четой герцогов и королевой Елизаветой. Однако сейчас, судя по всему, ситуация налаживается.
В Сети также появилась информация о том, что Меган и Гарри хотят крестить дочь в Англии, в присутствии королевы. Как рассуждают королевские эксперты, это стало бы окончательным жестом примирения между дворцом и скандальной парой.
Дети Меган и Гарри занимают 7 и 8 строчки в списке наследников престола, за Лилибет идет принц Эндрю.
Первым в списке числится принц Чарльз, за которым идет принц Уильям, третью, четвертую и пятую строчки занимают его дети – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, а шестую – принц Гарри.
Фото: Global Look Press
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