Дочь Марины Голуб рассказала о драмах в отношениях ее матери
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Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look
Все три брака актрисы Марины Голуб не были счастливыми. С отцом своей дочери она рассталась через год. Со следующем мужем актером Вадимом Долгачевым Голуб прожила дольше и, по словам дочери актрисы, причиной их разрыва стало пристрастие Вадима к алкоголю.
«Я помню, подходила и выливала бутылки. А он мне говорил: “Настюха, ну, что ты делаешь…», - вспоминает Анастасия и отмечает, что Вадим вообще-то был замечательным человеком.
В браке с актером Анатолием Белым Голуб прожила 11 лет. Они расстались в 2007 году. Официальная причина - не сошлись характерами, но близкие актрисы отмечали, что Андрей изначально не любил актрису, а был с ней ради популярности. Развод дался ей тяжело, по словам дочери, Марина полностью погрузилась в спасительные для нее съемки сериала "Ангел-Хранитель". "Она улетела на съемки в Киев и начала там приходить в себя", - поделилась дочь Марины.
"Она была очень сильная женщина", - добавляет Алла Довлатова, - "Вот она уехала в Киев, вырвала его из себя, и вернулась обратно. Да, она его очень любила".
Однако никакие неудачи в личной жизни не могли повлиять на актрису. «Если бы мама каждый раз останавливалась после того, что происходило в ее судьбе, мы бы сейчас не сидели и не вспоминали талантливую роскошную актрису по имени Марина Голуб», — рассказала Анастасия.
Напомним, Марина Голуб погибла в ночь с 9-го на 10-е октября 2012 года в ДТП в возрасте 54 лет. Анастасия - единственная дочь Голуб от первого брака с бизнесменом Евгением Тройниным.
Фото: GlobalLookPress