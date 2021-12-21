Дочь Марины Голуб рассказала о драмах в отношениях ее матери

Все три брака актрисы Марины Голуб не были счастливыми. С отцом своей дочери она рассталась через год. Со следующем мужем актером Вадимом Долгачевым Голуб прожила дольше и, по словам дочери актрисы, причиной их разрыва стало пристрастие Вадима к алкоголю.

«Я помню, подходила и выливала бутылки. А он мне говорил: “Настюха, ну, что ты делаешь…», - вспоминает Анастасия и отмечает, что Вадим вообще-то был замечательным человеком.

В браке с актером Анатолием Белым Голуб прожила 11 лет. Они расстались в 2007 году. Официальная причина - не сошлись характерами, но близкие актрисы отмечали, что Андрей изначально не любил актрису, а был с ней ради популярности. Развод дался ей тяжело, по словам дочери, Марина полностью погрузилась в спасительные для нее съемки сериала "Ангел-Хранитель". "Она улетела на съемки в Киев и начала там приходить в себя", - поделилась дочь Марины.