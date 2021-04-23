Дочь Мадонны впервые появилась на обложке глянца

В беседе с журналистами издания Лурдес немного рассказала о личной жизни.

Она вспомнила актера Тимоти Шаламе, с которым у нее было отношения – девушка заявила, что он был у нее первым. Своего возлюбленного Лурдес даже познакомила с родителями, однако в итоге они расстались, по неизвестным причинам.

Позже Шаламе построил отношения с дочерью Джонни Деппа, Лили-Роуз, к которой вернулся после расставания.

Сама Лурдес, однако, признается, что очень уважает Шаламе, и даже собирается по его примеру попробовать себя в качестве актрисы.