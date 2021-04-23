Дочь Мадонны впервые появилась на обложке глянца
Фото: Global Look Press
Лурдес Леон, дочь Мадонны, успешно продвигается наверх в своей модельной карьере и уже дебютировала на обложке глянцевого журнала.
Ее фотографии опубликовал журнал Vanity Fair. Стоит заметить, что на снимках Лурдес появилась в дерзких и очень откровенных образах, которые успели раскритиковать в социальных сетях. Саму начинающую модель критика, кажется, не смущает – перед ее глазами пример матери, у которой давно выработался стойкий иммунитет к любому хейту.
В беседе с журналистами издания Лурдес немного рассказала о личной жизни.
Она вспомнила актера Тимоти Шаламе, с которым у нее было отношения – девушка заявила, что он был у нее первым. Своего возлюбленного Лурдес даже познакомила с родителями, однако в итоге они расстались, по неизвестным причинам.
Позже Шаламе построил отношения с дочерью Джонни Деппа, Лили-Роуз, к которой вернулся после расставания.
Сама Лурдес, однако, признается, что очень уважает Шаламе, и даже собирается по его примеру попробовать себя в качестве актрисы.
Фото: Global Look Press
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