Дочь Мадонны стала лицом новой рекламной кампании Marc Jacobs
Фото: www.instagram.com/lourdesleon.ciccone/?hl=ru
24-летняя Лурдес, дочь Мадонны, стала лицом новой рекламной кампании Marc Jacobs.
Сам дизайнер назвал появление Лурдес на обложке новой главой в истории своего бренда. По его словам, она связывает прошлое и будущее бренда — ранее, в 2009 годы, Лурдес уже побывала в качестве модели для Louis Vuitton.
«У Марка давняя история с Мадонной, и поэтому для нас было логичным сделать Лурдес лицом кампании, поскольку она идеально воплощает юношеский дух и бескомпромиссную индивидуальность», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сотрудничество с брендом важно и для Лурдес, которая делает модельную карьеру, — она успела поработать с такими брендами, как Stella McCartney, Miu Miu, Gypsy Sport and Converse, а в качестве модели дебютировала еще в 2016 году.
Иконой и примером для девушки явно служит ее мать Мадонна — фотосессии девушки выглядят очень яркими и эпатажными, как и ее образ жизни — Лурдес недавно успела повздорить с подписчиками в своем новом Instagram, где довольно жестко отреагировала на комментарии пользователей в свой адрес.
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Фото и видео: Instagram Лурдес Леон
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