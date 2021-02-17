24-летняя Лурдес, дочь Мадонны, стала лицом новой рекламной кампании Marc Jacobs.

Сам дизайнер назвал появление Лурдес на обложке новой главой в истории своего бренда. По его словам, она связывает прошлое и будущее бренда — ранее, в 2009 годы, Лурдес уже побывала в качестве модели для Louis Vuitton.

«У Марка давняя история с Мадонной, и поэтому для нас было логичным сделать Лурдес лицом кампании, поскольку она идеально воплощает юношеский дух и бескомпромиссную индивидуальность», — говорится в сообщении пресс-службы.