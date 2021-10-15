Дочь Мадонны призналась, что мать всю жизнь чрезмерно контролировала ее и влияла на ее карьеру

Лурдес Леон в беседе с изданием Interview magazine раскрыла сложности в общении с матерью. Девушка призналась, что Мадонна слишком активно контролирует жизнь своей дочери. При этом сама Лурдес, хотя и не желает с этим мириться, считает, что мать имеет на это право.

«У нас в семье нет подачек. Очевидно, я выросла с особыми привилегиями. Этого нельзя отрицать. Но я думаю, моя мама видела всех этих детей известных людей, и она подумала: "Мои дети не будут такими". Кроме того, мне кажется, что если ваши родители платят за вещи, это дает им рычаги давления на вас. Моя мама помешана на контроле, она контролировала меня всю мою жизнь. Мне нужно было быть полностью независимой от нее, как только я окончила среднюю школу», – рассказала Лурдес.