Дочь Мадонны призналась, что мать всю жизнь чрезмерно контролировала ее и влияла на ее карьеру
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Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS
Лурдес Леон в беседе с изданием Interview magazine раскрыла сложности в общении с матерью. Девушка призналась, что Мадонна слишком активно контролирует жизнь своей дочери. При этом сама Лурдес, хотя и не желает с этим мириться, считает, что мать имеет на это право.
«У нас в семье нет подачек. Очевидно, я выросла с особыми привилегиями. Этого нельзя отрицать. Но я думаю, моя мама видела всех этих детей известных людей, и она подумала: "Мои дети не будут такими". Кроме того, мне кажется, что если ваши родители платят за вещи, это дает им рычаги давления на вас. Моя мама помешана на контроле, она контролировала меня всю мою жизнь. Мне нужно было быть полностью независимой от нее, как только я окончила среднюю школу», – рассказала Лурдес.
Она отметила, что это оказывает непосредственное влияние на ее карьеру – мать заставила ее пересмотреть свои взгляды на приоритеты.
«Она все время говорит: "Действуй осторожно и думай о том, чем ты хочешь прославиться". Я много думала об этом в последнее время, потому что как модель вы в основном полагаетесь на свою внешность. Это может показаться очень подавляющим и потенциально может вызвать чувство незащищенности. Очевидно, вы не будете выглядеть одинаково всю жизнь. Моя мама очень настойчиво заставляет меня думать о том, чем я хочу быть известна помимо своей внешности. Я не хочу, чтобы люди запоминали меня только поэтому», – заявила она.
Фото: Global Look press