Дочь Любови Успенской перенесла очередную операцию на лице

Прошедший год был трудным для Любови Успенской в отношениях с дочерью Татьяной Плаксиной. Девушка даже сбежала от знаменитой матери в Америку к отцу, обвинив родительницу в домашнем насилии.

Королева шансона тяжело переживала семейные дрязги. Но после всех обидных слов в свой адрес заявила, что дочь для нее больше не существует. Но несколько месяцев назад они все же помирились. И Успенская вновь занялась здоровьем дочки, подорванным после падения с велосипеда во время отдыха в Коста-Рике. Тогда Татьяна сломала челюсть в нескольких местах и лишилась зубов.

В течение следующего года Плаксина перенесла несколько операций на лице и курс реабилитации. Очередное хирургическое вмешательство состоялось в Армении. Пока ни Успенская, ни ее дочь результат работы хирургов не показали.

Но в шоу «Звезды сошлись» артиста заявила, что Татьяна станет невероятной красавицей и артисткой, и пообещала, что скоро зрители увидят ее на большой сцене.