Дочь Леры Кудрявцевой очаровала Сеть танцем под музыку Моцарта: «Чемпионка мира по фигурному катанию растёт»

«Ребёнок прямо влюблен в классику.... Ну точно профессор музыки 👍💯😀😀... Ноты брала как надо.... 😂👍», «Кстати приятно, что не кривляка и на классику очень интересно реагирует», «Скорее всего балериночка😍 Маленькая лебедь », «Это ж юный дирижёр», «Похоже, Чемпионка Мира по фигурному катанию растёт?!)))», «Она так попадает в такт! Умничка:)», «Музыку слышит! Умничка😘», «Как она слышит музыку! Срочно Машульку в танцы», «Все четко в такт. Явно есть музыкальный слух», «Такая серьёзная))😍 как музыку чувствует!», «Эта балеринка покоряет наши сердца», «Прекрасное чувство ритма», — восхищаются подписчики.

Напомним, Маша – младший ребенок Леры Кудрявцевой. От отношений с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком у телеведущей есть взрослый сын Жан. На днях Лера поделилась редкими фотографиями наследника и своего любимого внука Льва, ровесника Маши.