Дочь Леры Кудрявцевой очаровала Сеть танцем под музыку Моцарта: «Чемпионка мира по фигурному катанию растёт»
Фото: Instagram/@leratv
Дочке Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова совсем скоро исполнится два года. Поклонники уверены, что малышка растет очень талантливой – под новым видео, опубликованном в блоге телеведущей, фолловеры обсуждают реакцию Маши на классическую музыку, а именно на Симфонию №40 Вольфганга Амадея Моцарта. «За это можно все отдать», — подписала публикацию Кудрявцева (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
«Ребёнок прямо влюблен в классику.... Ну точно профессор музыки 👍💯😀😀... Ноты брала как надо.... 😂👍», «Кстати приятно, что не кривляка и на классику очень интересно реагирует», «Скорее всего балериночка😍 Маленькая лебедь », «Это ж юный дирижёр», «Похоже, Чемпионка Мира по фигурному катанию растёт?!)))», «Она так попадает в такт! Умничка:)», «Музыку слышит! Умничка😘», «Как она слышит музыку! Срочно Машульку в танцы», «Все четко в такт. Явно есть музыкальный слух», «Такая серьёзная))😍 как музыку чувствует!», «Эта балеринка покоряет наши сердца», «Прекрасное чувство ритма», — восхищаются подписчики.
Напомним, Маша – младший ребенок Леры Кудрявцевой. От отношений с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком у телеведущей есть взрослый сын Жан. На днях Лера поделилась редкими фотографиями наследника и своего любимого внука Льва, ровесника Маши.
Фото: Instagram, Globallookpress, picture alliance/dpa, East News, Getty Images
Видео: YouTube
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