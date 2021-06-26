Дочь Леонида Якубовича покупает одежду в секонд-хенде: «Мы не особо шикуем»
23-летняя дочь ведущего программы «Поле чудес» Леонида Якубовича учится в магистратуре на факультете международной журналистики в престижном московском университете МГИМО. Девушка утверждает, что живет не так, как многие дети знаменитостей. Варвара не тратит деньги отца на дорогие брендовые вещи и не посещает светские мероприятия.
Студентка увлекается музыкой и даже записала свой первый альбом. Звездный отец финансово помог дочери в создании пластинки, но не в продвижении в шоу-бизнесе.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
Девушка старается вообще не афишировать чью фамилию она носит и планирует всего добиваться сама.
«Я просто не считаю правильным надеяться на отца. То, что он имеет возможность хорошо зарабатывать – это отлично, но я не представляю, как приду и буду просить деньги на свои нужды и развлечения. Не понимаю, зачем тратить по 20 тысяч на джинсы, когда можно купить недорого в масс-маркете или же секонд-хенде. У нас в семье в принципе не принято разбрасываться деньгами, мы не особо шикуем», – рассказала Варвара «Собеседнику».
Напомним, что Варвара второй ребенок 75-летнего Леонида Якубовича и первый от третьей жены Марины. Ведущий также имеет 48-летнего сына Артема от второго брака.
Фото и видео: @umi_coral/Instagram.com, Starface
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