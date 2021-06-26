Дочь Леонида Якубовича покупает одежду в секонд-хенде: «Мы не особо шикуем»

23-летняя дочь ведущего программы «Поле чудес» Леонида Якубовича учится в магистратуре на факультете международной журналистики в престижном московском университете МГИМО. Девушка утверждает, что живет не так, как многие дети знаменитостей. Варвара не тратит деньги отца на дорогие брендовые вещи и не посещает светские мероприятия.

Студентка увлекается музыкой и даже записала свой первый альбом. Звездный отец финансово помог дочери в создании пластинки, но не в продвижении в шоу-бизнесе.