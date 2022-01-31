Младшая дочь Константина Меладзе стала участницей украинской версии шоу «Голос»

«В глубине души я понимала, что иду на шоу и своей историей могу заинтересовать многих. Но, с другой стороны, я достаточно харизматичный и милый человек. По крайней мере, мне так кажется. Думаю, фамилия здесь ни при чем. Если бы я плохо пела, скорее всего, мне посоветовали бы прийти в следующем сезоне», — рассказала Лия.

Вся семья, включая отца, поддержала решение Лии попробовать силы в шоу «Голос». По словам девушки, папа знал, что она хочет попробовать себя на этой телевизионной сцене. «Для отца мое решение не стало новостью. Он меня, конечно, поддержал. Как и во всех моих желаниях. Старшая сестра Алиса, узнав, что я иду на «Голос», обрадовалась и сразу заявила, что стану победительницей», — цитирует звездную наследницу издание «Вокруг ТВ».

Лия — младшая дочь композитора и его первой жены Яны Сумм. Они прожили в браке 19 лет. У них родилось трое детей. Старшая дочь Алиса появилась на свет в 2000 году, Лия — в 2004-м, а через год — сын Валерий.