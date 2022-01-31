Младшая дочь Константина Меладзе стала участницей украинской версии шоу «Голос»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @meladzeliya
Дочь продюсера и композитора Константина Меладзе прошла все этапы отбора на вокальный конкурс. Девушка считает, что ее фамилия точно не помогла, ведь если бы она плохо пела, то ее бы просто не взяли. Она также отметила, что очень переживала перед участием. Девушка не сомневалась в своих вокальных данных, однако боялась, поможет ей или же помешает собственная фамилия.
«В глубине души я понимала, что иду на шоу и своей историей могу заинтересовать многих. Но, с другой стороны, я достаточно харизматичный и милый человек. По крайней мере, мне так кажется. Думаю, фамилия здесь ни при чем. Если бы я плохо пела, скорее всего, мне посоветовали бы прийти в следующем сезоне», — рассказала Лия.
Вся семья, включая отца, поддержала решение Лии попробовать силы в шоу «Голос». По словам девушки, папа знал, что она хочет попробовать себя на этой телевизионной сцене. «Для отца мое решение не стало новостью. Он меня, конечно, поддержал. Как и во всех моих желаниях. Старшая сестра Алиса, узнав, что я иду на «Голос», обрадовалась и сразу заявила, что стану победительницей», — цитирует звездную наследницу издание «Вокруг ТВ».
Лия — младшая дочь композитора и его первой жены Яны Сумм. Они прожили в браке 19 лет. У них родилось трое детей. Старшая дочь Алиса появилась на свет в 2000 году, Лия — в 2004-м, а через год — сын Валерий.
Фото: Instagram