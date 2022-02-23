Дочь Константина Меладзе призналась, что развод родителей был для нее тяжелым ударом

Лия рассказала, что даже после развода родители сохранили близкие отношения и никогда не пытались настроить детей против друг друга. Несмотря на многочисленные обиды и претензии, мама девочки разрешала ей общаться с отцом, более того поощряла это желание.

Хоть препятствий для общение с любимым папой у и не было, она долгое время не могла смириться с тем, что родители больше не вместе. Позже к ней пришло осознание: у ее родителей все хорошо, это был правильный выбор. «Я не видела их слез, грусти... Папа всегда был если не дома, то на звонке. Я могла приехать к нему в любой момент. И не чувствовала себя брошенной или кинутой», — объяснила девушка.

Константин и Яна, как смогли, постарались минимизировать ущерб, который развод мог нанести их детям. Напомним, что у Лии есть старшая сестра Алиса и младший брат Валерьян, который появился на свет с расстройством аутического спектра. После рождения особенного малыша Яна Сумм открыла в Киеве центр по работе с аутистами.