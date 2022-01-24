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Дочь Константина Меладзе призналась, что не общается с Верой Брежневой

17-летняя Лия, дочь Константина Меладзе от брака с Яной Сумм, участвует в украинском шоу «Голос». В эфире девушка не только демонстрирует вокальные таланты, но и делится подробностями личной жизни. Во время недавнего выступления Лия рассказала, как складываются ее отношения с мачехой Верой Брежневой.
Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Константин Меладзе с дочерью Лией

Фото: Instagram @meladzemusic

Перед очередным выступлением в 12-м сезоне шоу «Голос країни» Лия Меладзе дала небольшое интервью, в котором рассказала, что не поддерживает отношения с Верой Брежневой. «Мы вообще не общаемся. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой», — сказала девушка.

Зато с Константином у Лии, очевидно, очень прочная связь. Девушка призналась, что на связи с отцом каждый день. «Когда он в Киеве, мы всегда вместе проводим время. Иногда я остаюсь у него на выходных», — добавила она.

По слухам, отношения Константина Меладзе и Веры Брежневой начались, когда он еще был женат. Бывшая супруга артиста не раз высказывалась в поддержку этого мнения. «От меня же на протяжении 10 лет все скрывали! Говорили: "Нет, ты что? Мы просто дружим и сотрудничаем!"» — делилась она в одном из давних интервью.

Как бы там ни было, некогда коллеги, а теперь одна из самых прочных пар российского шоу-бизнеса состоят в браке уже 7-й год. Общих детей у знаменитостей нет. Константин воспитывает дочерей Алису, Лию и сына Валерия от Яны Сумм. А Вера — дочерей Софью от Виталия Войченко и Сару от Михаила Кипермана.

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