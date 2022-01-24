Дочь Константина Меладзе призналась, что не общается с Верой Брежневой

Зато с Константином у Лии, очевидно, очень прочная связь. Девушка призналась, что на связи с отцом каждый день. «Когда он в Киеве, мы всегда вместе проводим время. Иногда я остаюсь у него на выходных», — добавила она.

По слухам, отношения Константина Меладзе и Веры Брежневой начались, когда он еще был женат. Бывшая супруга артиста не раз высказывалась в поддержку этого мнения. «От меня же на протяжении 10 лет все скрывали! Говорили: "Нет, ты что? Мы просто дружим и сотрудничаем!"» — делилась она в одном из давних интервью.

Как бы там ни было, некогда коллеги, а теперь одна из самых прочных пар российского шоу-бизнеса состоят в браке уже 7-й год. Общих детей у знаменитостей нет. Константин воспитывает дочерей Алису, Лию и сына Валерия от Яны Сумм. А Вера — дочерей Софью от Виталия Войченко и Сару от Михаила Кипермана.