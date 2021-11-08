Дочь Кончаловского и Толкалиной сообщила, что в ее жизни началась «депрессивная фаза»

Дочь 55-летнего Егора Кончаловского и 43-летней Любови Толкалиной является достаточно медийной личностью и активно ведет социальную сеть Instagram, по большей части этому способствует выбранный ею карьерный путь. Девушка решила не идти по стопам родителей, связанных с актерской средой, и стала моделью. Мария часто выкладывает фотографии с фотосессий и даже проходила кастинг на шоу «Ты — топ модель».

В своем Instagram девушка делится не только фотографиями, но и откровенно рассказывает о своей жизни и самочувствии. В одном из недавних постов Мария сообщила о том, что неважно себя чувствует в последнее время, однако не готова объяснять причину и рассказывать о том, что с ней все-таки происходит.

«Пусть будет. Мне немного грустно, честно говоря. Вернее, я непонятные чувства испытываю. Я сейчас сама разберусь. Пока не готова обсуждать эту ситуацию», — написала Мария.

Также Кончаловская в своих сториз добавила, что ужасно себя чувствует и у нее в жизни сейчас начинается «депрессивная фаза».