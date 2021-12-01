Дочь Кончаловского и Толкалиной обнародовала свой страшный диагноз

Юная художница сняла новое видео для своего аккаунта в TikTok, в котором объяснила, почему порой создает такие «необычные» рисунки, — всему виной ее психическое состояние. Маша рассказала, что уже около восьми лет страдает от тревожно-депрессивного расстройства, которое и является главным вдохновением для ее рисунков. Дочь актрисы сериала Happy End и режиссера фильма «На Луне» также показала свои работы, многие из которых она уже публиковала у себя на страничке в социальной сети Instagram.