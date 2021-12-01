Дочь Кончаловского и Толкалиной обнародовала свой страшный диагноз
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @welcometomaria
Юная художница сняла новое видео для своего аккаунта в TikTok, в котором объяснила, почему порой создает такие «необычные» рисунки, — всему виной ее психическое состояние. Маша рассказала, что уже около восьми лет страдает от тревожно-депрессивного расстройства, которое и является главным вдохновением для ее рисунков. Дочь актрисы сериала Happy End и режиссера фильма «На Луне» также показала свои работы, многие из которых она уже публиковала у себя на страничке в социальной сети Instagram.
Маша основную часть своей жизни посвятила творчеству и на данный момент учится в МХПИ — вузе для креативных людей, как заявлено на его официальной страничке в Instagram. Девушка создает необычные поделки, рисунки и даже увлекается созданием эффектного макияжа лица — всем этим Михалкова-Кончаловская делится в социальных сетях.
Помимо творчества, дочь звездных родителей освоила для себя еще одну профессию — моделинг. Маша часто бывает на показах и фотосессиях и даже числится в одном из модельных агентств Москвы.
Фото: Instagram
Видео: TikTok