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Дочь Кончаловского и Толкалиной обнародовала свой страшный диагноз

22-летняя дочь кинорежиссера и актрисы не раз публично высказывалась о проблемах со своим психическим состоянием, и на этот раз она раскрыла всю правду, назвав свой диагноз — тревожно-депрессивное расстройство.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Михалкова-Кончаловская за мольбертом

Фото: Instagram @welcometomaria

Юная художница сняла новое видео для своего аккаунта в TikTok, в котором объяснила, почему порой создает такие «необычные» рисунки, — всему виной ее психическое состояние. Маша рассказала, что уже около восьми лет страдает от тревожно-депрессивного расстройства, которое и является главным вдохновением для ее рисунков. Дочь актрисы сериала Happy End и режиссера фильма «На Луне» также показала свои работы, многие из которых она уже публиковала у себя на страничке в социальной сети Instagram.

Маша основную часть своей жизни посвятила творчеству и на данный момент учится в МХПИ — вузе для креативных людей, как заявлено на его официальной страничке в Instagram. Девушка создает необычные поделки, рисунки и даже увлекается созданием эффектного макияжа лица — всем этим Михалкова-Кончаловская делится в социальных сетях.

Помимо творчества, дочь звездных родителей освоила для себя еще одну профессию — моделинг. Маша часто бывает на показах и фотосессиях и даже числится в одном из модельных агентств Москвы.

Фото: Instagram

Видео: TikTok

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