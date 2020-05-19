Дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера учится в русской школе: «Преподаватели очень хорошие»
Фото: AdMedia/ Global Look press
В 2019 году Ирина Шейк рассталась с голливудским актером Брэдли Купером после 4-летнего романа. У бывших возлюбленных растет 3-летняя дочь Лея. Ирина и Брэдли вместе растят малышку, при этом супермодель прививает дочери русские традиции.
Лея еще ни разу была в России — на родине матери, но учится в русской школе. Об этом Ирина рассказала в эфире с главредом русской версии Vogue Марией Федоровой.
Во время самоизоляции из-за карантина расписание занятий у Леи изменились, но учителя ответственно подходят к обучению.
«Лея учится в русской школе. Я горжусь этим. Там очень хорошие учителя», — рассказала модель, добавив, что дочери пока всего по 3 урока в день по полчаса каждый.
Ирина Шейк рассказала, что Лея в свои три года понимает, почему сейчас нужно находиться на улице в маске. «Она очень смышленая. Знает, что на улице ходят злые микробы», — Ирина.
Фото: East News
Шейк поведала и о модных пристрастиях Леи. «Она любит платья, сама себе их выбирает», — говорит она. Модель отметила, что у нее нет цели надевать на дочь брендовые вещи. Они есть в гардеробе Леи, но это подарки от дизайнеров.
Ирина также отметила, что благодаря русскому воспитанию она стала отличной хозяйкой. Она сама наводит порядок дома и занимается бытовыми хлопотами. «Не могу спать, если что-то лежит не на своем месте», — добавила она.
Фото: Instagram, East News, AdMedia/ Global Look press
Видео: Instagram
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