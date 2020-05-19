Дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера учится в русской школе: «Преподаватели очень хорошие»

В 2019 году Ирина Шейк рассталась с голливудским актером Брэдли Купером после 4-летнего романа. У бывших возлюбленных растет 3-летняя дочь Лея. Ирина и Брэдли вместе растят малышку, при этом супермодель прививает дочери русские традиции.

Лея еще ни разу была в России — на родине матери, но учится в русской школе. Об этом Ирина рассказала в эфире с главредом русской версии Vogue Марией Федоровой.