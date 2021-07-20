Дочь Йовович на съемках, паук на машине Йоханссон и другие интересные факты о «Черной вдове»

Скарлетт Йоханссон признавалась, что боялась впервые встретиться с Флоренс Пью. Между тем Флоренс так же нервничала перед встречей со Скарлетт. Пью вспоминала, что их знакомство произошло через несколько часов после того, как она вышла с самолета, а времени принять душ не было. «Вероятно, от меня пахло», — с юмором рассказывала Флоренс.

Но вскоре актрисы настолько сдружились, что в шутку совали пальцы друг другу в подмышки, чтобы проверить, не вспотела ли каждая из них.