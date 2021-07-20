Дочь Йовович на съемках, паук на машине Йоханссон и другие интересные факты о «Черной вдове»
Изначально, несколько лет назад «Черную вдову» собиралась снимать компания Lionsgate Entertainment. Но позже проект вернули Marvel.
Роль Наташи Романофф в детстве исполнила дочь Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона, 13-летняя Эвер.
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Фото: Kinopoisk.ru
Скарлетт Йоханссон признавалась, что боялась впервые встретиться с Флоренс Пью. Между тем Флоренс так же нервничала перед встречей со Скарлетт. Пью вспоминала, что их знакомство произошло через несколько часов после того, как она вышла с самолета, а времени принять душ не было. «Вероятно, от меня пахло», — с юмором рассказывала Флоренс.
Но вскоре актрисы настолько сдружились, что в шутку совали пальцы друг другу в подмышки, чтобы проверить, не вспотела ли каждая из них.
Дэфид Харбор на съемках похудел на 27 кг, чтобы снять сцены с воспоминаниями Красного Стража. Также он рассказывал, что его костюм был ужасно неудобным, так как шлем буквально расплющивал голову.
Жаловалась на обмундирование и Скарлетт Йоханссон. Рюкзак, который на носила с белым костюмом, был настолько неудобный, что она буквально не могла в нем шевелиться и снимала его при первой возможности.
Фото: Кадр фильма
Рэйчел Вайс и ее муж Дэниел Крейг одновременно снимались в Лондоне. Она в «Черной вдове», он — в фильме «Нет времени умирать».
Скарлетт Йоханссон за съемки получила 20 млн долларов.
Для передвижения по съемочной площадке актрисе выделили электрокар. Она украсила его огромным пауком, который так и называется черная вдова.
Дэвид Харбор признался, что на съемках чувствовал себя родственником Скарлетт и Флоренс. В фильме они играют отца и дочерей.
Во время съемок Флоренс ухаживала за маленьким кактусом по имени Барри и показывала его путешествия в своих сториз в Instagram.
Ежедневно Флоренс Пью и Скарлетт Йоханссон проводили по пять часов на мотоциклах. Когда у них выдавались редкие минуты отдыха, дочь Скарлетт кормила их мороженым.
Во время съемок Пью придумала свою «фишку» — в самые неподходящие моменты она совала палец в нос Красному Стражу, что всех ужасно веселило.
Рйчел Вайс призналась, что, когда репетировала русский акцент, в голове произносила его голосом Грю из мультфильма «Гадкий я».
При монтаже из фильма хотели вырезать почти все сцены со свиньями. Но Рейчел настояла, чтобы хоть что-то оставили, настолько ей понравилось работать с этими животными.
Фото и видео: Instagram, Kinopoisk.ru, East News, кадры фильма «Черная вдова», youtube-канал «В Рейтинге»
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