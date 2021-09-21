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Дочь Иосифа Пригожина вступила в конфликт с косметологом после процедуры: «Губы испорчены»

Дочь известного продюсера и супруга певицы Валерии решила не молчать после сделанной неудачно процедуры у косметолога. Воспользовавшись предложением увеличить губы по бартеру (за рекламу), быстро разочаровалась в своем решении — специалист оказалась крайне непрофессиональной и испортила девушке форму губ. Об этом Пригожина рассказала в своем Instagram.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Даная пожаловалась на испорченные косметологом губы

Фото: Личный Instagram @danaya_prigozhina

Даная Пригожина позиционирует себя как модель plus size и старается следить за своей внешностью, прибегая к современным процедурам у косметологов. Но последний опыт по увеличению объема губ оказался крайне неудачным — работу пришлось переделывать у другого специалиста.

И Даная не стала об этом писать, пока горе-косметолог не стала требовать со звездной наследницы деньги за проведенную процедуру: «Договор был такой: чистый бартер, услуга, реклама. Оклеветать меня не получится! Неделю назад я исправляла всю твою работу. К сожалению, губы испорчены. А выезжать на нашей фамилии и затрагивать моего отца я тебе не позволю! Я еще раз убеждаюсь, что люди бестактны. Я никому ничего не должна. Самое интересное, я пожалела в очередной раз человека и его репутацию, промолчав о том, что сделано все очень плохо», — эмоционально сказала Пригожина.

24-летняя модель призвала своих подписчиц тысячу раз проверять выбранного косметолога прежде, чем делать у него какие-либо серьезные процедуры, и потребовала извинений с обидчицы: «Если я не услышу в свой адрес извинений, то дальше я обращусь в суд за клевету», — пообещала падчерица Валерии.

Фото и видео: Instagram