Дочь Иосифа Пригожина вступила в конфликт с косметологом после процедуры: «Губы испорчены»

И Даная не стала об этом писать, пока горе-косметолог не стала требовать со звездной наследницы деньги за проведенную процедуру: «Договор был такой: чистый бартер, услуга, реклама. Оклеветать меня не получится! Неделю назад я исправляла всю твою работу. К сожалению, губы испорчены. А выезжать на нашей фамилии и затрагивать моего отца я тебе не позволю! Я еще раз убеждаюсь, что люди бестактны. Я никому ничего не должна. Самое интересное, я пожалела в очередной раз человека и его репутацию, промолчав о том, что сделано все очень плохо», — эмоционально сказала Пригожина.

24-летняя модель призвала своих подписчиц тысячу раз проверять выбранного косметолога прежде, чем делать у него какие-либо серьезные процедуры, и потребовала извинений с обидчицы: «Если я не услышу в свой адрес извинений, то дальше я обращусь в суд за клевету», — пообещала падчерица Валерии.