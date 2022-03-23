Дочь Иосифа Пригожина впервые рассказала о муже: «Мне было важно найти человека сильнее меня»

В начале марта состоялась свадьба дочери Иосифа Пригожина Данаи. Подписчики девушки стали расспрашивать ее о молодом человеке, но она избегала этой темы. Starhit все же удалось разузнать, кто такой Евгений.

«Пока не могу сказать, чем занимается Женя, такие нюансы его работы. Познакомились мы давно в общей компании, это было спонтанно. У меня на тот момент были отношения, но даже так их сложно назвать. Женя тогда поддержал меня и, можно сказать, вытащил из этого... дерьма. Жить с Женей начали в последний год. Он очень заботливый, он всегда интересуется моим состоянием, настроением. Я, конечно, сильная девчон ка, и мне было важно найти человека, который сильнее меня. С ним я могу быть спокойной и расслабленной», — рассказала дочь звездного продюсера.