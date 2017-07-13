Анастасия Сафонова и Саша Савельева вместе проводят время на пляже

«Что за комиссия, Создатель, Быть взрослой дочери отцом!», — написал сегодня гордый папа, актер Кирилл Сафонов, под видеороликом, на котором во всей красе запечатлена его дочь Анастасия.

Публикация от Kirill Safonov (@kirill_safonov) Июл 14 2017 в 6:26 PDT

Актер, являясь автором видео, восхищен красотой своей наследницы: «Когда дочь прекрасней моря», — подчеркнул он. Настя, в свою очередь показала фото с мачехой, певицей Сашей Савельевой. Девушки выглядят по меньшей мере ровесницами на этом снимке, несмотря на то, что одной 22, а другой — 33 года:

Публикация от Anastasia Saf (@anastasiasaf) Июл 13 2017 в 6:55 PDT