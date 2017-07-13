Дочь и жена 44-летнего Кирилла Сафонова выглядят ровесницами в мокрых купальниках
Анастасия Сафонова и Саша Савельева вместе проводят время на пляже
«Что за комиссия, Создатель, Быть взрослой дочери отцом!», — написал сегодня гордый папа, актер Кирилл Сафонов, под видеороликом, на котором во всей красе запечатлена его дочь Анастасия.
Актер, являясь автором видео, восхищен красотой своей наследницы: «Когда дочь прекрасней моря», — подчеркнул он.
Настя, в свою очередь показала фото с мачехой, певицей Сашей Савельевой. Девушки выглядят по меньшей мере ровесницами на этом снимке, несмотря на то, что одной 22, а другой — 33 года:
Фото: instagram.com