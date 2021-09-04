Дочь Мерил Стрип вышла замуж через год после первого развода

35-летняя Грейс выбрала для торжества полупрозрачное светлое платье с глубоким декольте. На фото пара выглядит очень счастливой и не скрывает своих эмоций.

«Я уверен, что мне потребовалось 45 лет, чтобы стать мужчиной, достойным твоей любви», — подписал снимок Марк.