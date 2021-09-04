Дочь Мерил Стрип вышла замуж через год после первого развода
Актриса и одна из четверых детей Мерил Стрип сочетала себя узами брака с диджеем Марком Ронсоном. 46-летний музыкант опубликовал фото на своей странице в Instagram, отметив, что он и его возлюбленная официально стали мужем и женой. Из-за пандемии возлюбленные решили провести скромную церемонию в Нью-Йорке, куда позвали только близких друзей и родственников.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Global Look Press
35-летняя Грейс выбрала для торжества полупрозрачное светлое платье с глубоким декольте. На фото пара выглядит очень счастливой и не скрывает своих эмоций.
«Я уверен, что мне потребовалось 45 лет, чтобы стать мужчиной, достойным твоей любви», — подписал снимок Марк.
Для обоих молодоженов этот брак стал вторым. В апреле 2020 года Гаммер развелась с первым супругом Тэем Стрэтэйрном через 42 дня после свадьбы. А Марк был женат на французской актрисе Жозефине Де Ла Баум с 2011 по 2017 год.
Отношения Марка и Грейс начались около года назад и развивались стремительно. Уже в мае начали ходить слухи о помолвке влюбленных.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press