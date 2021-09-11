Дочь Геннадия Зюганова развелась с обвиняемым в получении взятки предпринимателем
Татьяна Никифорова, дочь политика и председателя КПРФ Геннадия Зюганова, оформила развод с супругом Сергеем Никифоровым, на которого заведено уголовное дело еще в 2012 году. Представители правоохранительных органов полагают, что бизнесмен и двое подельников вымогали у мужчины 223 тыс долларов. Безнаказанным в этом деле остался только зять Зюганова, остальные участники получили наказание.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Global Look Press
Сергей Никифоров вместе с высокопоставленным чиновником и безработным гражданином путем вымогательства требовали крупную сумму денег от мужчины, сообщает Telegram-канал Mash. Совсем скоро истечет срок давности данного преступления в отношении зятя политика, наказание за которое он до сих пор не понес.
В ходе судебных разбирательств адвокатам стало известном о расставании Татьяны Никифоров и ее супруга. После оформления развода дочь Зюганова и ее трое детей прописались в столичной квартире отца около метро «Белорусская». Экс-супруги также владеют совместным бизнесом – туристической компанией «Согласие».
Фото: Global Look Press