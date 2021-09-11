Дочь Геннадия Зюганова развелась с обвиняемым в получении взятки предпринимателем

Сергей Никифоров вместе с высокопоставленным чиновником и безработным гражданином путем вымогательства требовали крупную сумму денег от мужчины, сообщает Telegram-канал Mash. Совсем скоро истечет срок давности данного преступления в отношении зятя политика, наказание за которое он до сих пор не понес.

В ходе судебных разбирательств адвокатам стало известном о расставании Татьяны Никифоров и ее супруга. После оформления развода дочь Зюганова и ее трое детей прописались в столичной квартире отца около метро «Белорусская». Экс-супруги также владеют совместным бизнесом – туристической компанией «Согласие».