Дочь Евгения Осина рассказала о неудавшемся сотрудничестве с Андреем Разиным

Недавно дочь Евгения Осина появилась в телепередаче «Звезды сошлись» и рассказала, почему приняла решение отказаться от работы с именитым продюсером.

«Я всегда хотела исполнять свои песни, однако Разин настаивал на хитах девяностых. Но мне эта стилистика не совсем подходит, так что работать вместе у нас не получилось. Недавно мы установили на могиле отца надгробье из мрамора за полтора миллиона рублей», — объяснила девушка.