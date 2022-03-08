Дочь Евгения Осина рассказала о неудавшемся сотрудничестве с Андреем Разиным
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Недавно дочь Евгения Осина появилась в телепередаче «Звезды сошлись» и рассказала, почему приняла решение отказаться от работы с именитым продюсером.
«Я всегда хотела исполнять свои песни, однако Разин настаивал на хитах девяностых. Но мне эта стилистика не совсем подходит, так что работать вместе у нас не получилось. Недавно мы установили на могиле отца надгробье из мрамора за полтора миллиона рублей», — объяснила девушка.
Про могилу родителя Агния упомянула неслучайно. Пару лет назад поклонники творчества Осина, побывавшие на месте его захоронения, возмутились увиденным. Вместо красивого надгробья там был обычный крест с железной оградкой. Теперь наследница артиста исправила ситуацию и успокоила общественность.
Напомним, что Евгения Осина не стало 17 ноября 2018 года. Он умер после нескольких лет безуспешной борьбы с алкогольной зависимостью. Его творчество до сих пор живет в сердцах людей и поклонники уверяют, что еще долго будут помнить выдающегося артиста.
Фото: Instagram, Global Look Press