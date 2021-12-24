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Дочь Этери Тутберидзе и сын Бориса Смолкина ответили на обвинения в блате

Диана Дэвис — дочка известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе выступает в танцах на льду в паре с ребенком другой звезды Глебом Смолкиным, сыном актера из сериала «Моя прекрасная няня» Бориса Смолкина. Совсем недавно пара перешла из юниорских соревнований на новый уровень и успешно прогрессирует. Однако не все этим довольны.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

На дебютном для пары чемпионате России по фигурному катанию Диана и Глеб взяли бронзу за ритм-танец, получив очень высокие баллы для новичков. Конечно же, зрители, присутствующие на трибунах, и критики тут же упрекнули судей в завышении оценок.

Спортивные журналисты подозревают, что Диану и Глеба всеми силами пытаются протащить на Олимпиаду.

Еще на одном турнире в Польше Диана и Глеб набрали 199,9. Это очень внушительные баллы для молодой пары, подобных цифр в парных танцах на льду мало кто добивается.

«Удивились ли мы своим высоким баллам на турнире в Варшаве? Конечно. После ритм-танца было понятно, что всем ставят больше. Но вообще это не очень интересно на данный момент. Вы можете счесть это за лукавство, но так и есть. Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители. Мы блатные», — ответил Глеб в интервью после проката

В недавнем интервью для «Пусть говорят» Этери заявила, что именно Диана, ее дочь, единственная любимица тренера. Однако на соревнованиях Тутберидзе решила демонстративно пропустить прокат Дианы и Глеба. До начала программы тренер, впрочем, появилась у бортика, но ушла, чтобы не смущать дочь во время соревнований.

Фото: GlobalLookPress

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