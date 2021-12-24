Дочь Этери Тутберидзе и сын Бориса Смолкина ответили на обвинения в блате
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Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
На дебютном для пары чемпионате России по фигурному катанию Диана и Глеб взяли бронзу за ритм-танец, получив очень высокие баллы для новичков. Конечно же, зрители, присутствующие на трибунах, и критики тут же упрекнули судей в завышении оценок.
Спортивные журналисты подозревают, что Диану и Глеба всеми силами пытаются протащить на Олимпиаду.
Еще на одном турнире в Польше Диана и Глеб набрали 199,9. Это очень внушительные баллы для молодой пары, подобных цифр в парных танцах на льду мало кто добивается.
«Удивились ли мы своим высоким баллам на турнире в Варшаве? Конечно. После ритм-танца было понятно, что всем ставят больше. Но вообще это не очень интересно на данный момент. Вы можете счесть это за лукавство, но так и есть. Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители. Мы блатные», — ответил Глеб в интервью после проката
В недавнем интервью для «Пусть говорят» Этери заявила, что именно Диана, ее дочь, единственная любимица тренера. Однако на соревнованиях Тутберидзе решила демонстративно пропустить прокат Дианы и Глеба. До начала программы тренер, впрочем, появилась у бортика, но ушла, чтобы не смущать дочь во время соревнований.
Фото: GlobalLookPress