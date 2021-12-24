Дочь Этери Тутберидзе и сын Бориса Смолкина ответили на обвинения в блате

На дебютном для пары чемпионате России по фигурному катанию Диана и Глеб взяли бронзу за ритм-танец, получив очень высокие баллы для новичков. Конечно же, зрители, присутствующие на трибунах, и критики тут же упрекнули судей в завышении оценок.

Спортивные журналисты подозревают, что Диану и Глеба всеми силами пытаются протащить на Олимпиаду.

Еще на одном турнире в Польше Диана и Глеб набрали 199,9. Это очень внушительные баллы для молодой пары, подобных цифр в парных танцах на льду мало кто добивается.