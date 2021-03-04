Дочь овдовевшего Джона Траволты дебютирует в новой экранизации «Алисы в Стране чудес»

В картине персонажи книги предстанут в образе людей, действие развернется в Будапеште. 20-летняя Элла сыграет Алису, которая вместо кроличьей норы отправится в путешествие по Европе. Согласно сюжету, Алиса едет в путешествие, чтобы «исполнить последнее желание своей матери», но сбивается с курса после случайной встречи со странной девушкой, которая вынуждает ее отправиться в головокружительное ночное приключение.

«Там она встречает не только таинственного молодого человека, но и целый «зверинец людей», которые уводят ее в мир, открывающий сердце и разум. Путешествие закончится откровением и свободой», - сообщили источники, близкие к съемочной группе.