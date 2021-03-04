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Дочь овдовевшего Джона Траволты дебютирует в новой экранизации «Алисы в Стране чудес»

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Элла Блю

Фото: instagram.com/ella.travolta

Дочь знаменитых актеров Джона Траволты и Келли Престон Элла Блю сыграет главную роль в подростковом фильме «Заблудиться» («Get Lost»), который станет современным переосмыслением произведения Льюис Кэрролл «Приключения Алисы в Стране чудес», пишет Deadline.

В картине персонажи книги предстанут в образе людей, действие развернется в Будапеште. 20-летняя Элла сыграет Алису, которая вместо кроличьей норы отправится в путешествие по Европе. Согласно сюжету, Алиса едет в путешествие, чтобы «исполнить последнее желание своей матери», но сбивается с курса после случайной встречи со странной девушкой, которая вынуждает ее отправиться в головокружительное ночное приключение.

«Там она встречает не только таинственного молодого человека, но и целый «зверинец людей», которые уводят ее в мир, открывающий сердце и разум. Путешествие закончится откровением и свободой», - сообщили источники, близкие к съемочной группе.

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Элла Блю с отцом Джоном Траволтой

Фото: instagram.com/ella.travolta

Режиссером и сценаристом фильма выступает Даниэла Амавиа. Продюсеры фильма Майкл Мендельсон, Линн Крессел, исполнительный продюсер - Натали Перротта. Съемки картины начнутся летом 2021 года в Венгрии.

Это первый фильм Эллы, который не имеет никакого отношения к ее знаменитому отцу. Ранее она сыграла в криминальном триллере Джона Траволты «Ядовитая роза» 2019 года. Она также получила второстепенную роль в ленте «Старые псы» 2009 года, где сам Траволта исполнял главную роль.

Джон Траволта и Келли Престон поженились в сентябре 1991 года. У них родились трое детей. Их старший сын Джет погиб в 16-летнем возрасте после приступа эпилепсии (он упал и ударился головой). Дочь звездных супругов Элла Блю родилась в 2000-м, а в ноябре 2010 года Джон и Келли стали родителями сына Бенджамина. Келли Престон умерла в 2020 году от рака груди.

Фото: Instagram/@ella.travolta

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