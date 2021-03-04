Дочь овдовевшего Джона Траволты дебютирует в новой экранизации «Алисы в Стране чудес»
Фото: instagram.com/ella.travolta
В картине персонажи книги предстанут в образе людей, действие развернется в Будапеште. 20-летняя Элла сыграет Алису, которая вместо кроличьей норы отправится в путешествие по Европе. Согласно сюжету, Алиса едет в путешествие, чтобы «исполнить последнее желание своей матери», но сбивается с курса после случайной встречи со странной девушкой, которая вынуждает ее отправиться в головокружительное ночное приключение.
«Там она встречает не только таинственного молодого человека, но и целый «зверинец людей», которые уводят ее в мир, открывающий сердце и разум. Путешествие закончится откровением и свободой», - сообщили источники, близкие к съемочной группе.
Фото: instagram.com/ella.travolta
Режиссером и сценаристом фильма выступает Даниэла Амавиа. Продюсеры фильма Майкл Мендельсон, Линн Крессел, исполнительный продюсер - Натали Перротта. Съемки картины начнутся летом 2021 года в Венгрии.
Это первый фильм Эллы, который не имеет никакого отношения к ее знаменитому отцу. Ранее она сыграла в криминальном триллере Джона Траволты «Ядовитая роза» 2019 года. Она также получила второстепенную роль в ленте «Старые псы» 2009 года, где сам Траволта исполнял главную роль.
Джон Траволта и Келли Престон поженились в сентябре 1991 года. У них родились трое детей. Их старший сын Джет погиб в 16-летнем возрасте после приступа эпилепсии (он упал и ударился головой). Дочь звездных супругов Элла Блю родилась в 2000-м, а в ноябре 2010 года Джон и Келли стали родителями сына Бенджамина. Келли Престон умерла в 2020 году от рака груди.
Фото: Instagram/@ella.travolta
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!