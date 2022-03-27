Дочь Джоли и Питта до сих пор не может смириться с разводом родителей

Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись в 2019 году после 15 лет отношений и 5 лет брака. У пары шесть общих детей, из-за различия в воспитании которых случались конфликты.

На момент расставания родителей старшей биологической дочери актеров Шайло было всего 10 лет. На протяжении почти шести лет девочка страдает от напряжения и переживаний из-за того, что Анджелина и Брэд не могут найти общий язык.

«Шайло хотела бы, чтобы ее мама и папа нашли в своем сердце силы простить друг друга и просто мирно жить дальше», — цитирует источник «OK!».