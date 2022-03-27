Дочь Джоли и Питта до сих пор не может смириться с разводом родителей
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Фото: Picture-alliance
Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись в 2019 году после 15 лет отношений и 5 лет брака. У пары шесть общих детей, из-за различия в воспитании которых случались конфликты.
На момент расставания родителей старшей биологической дочери актеров Шайло было всего 10 лет. На протяжении почти шести лет девочка страдает от напряжения и переживаний из-за того, что Анджелина и Брэд не могут найти общий язык.
«Шайло хотела бы, чтобы ее мама и папа нашли в своем сердце силы простить друг друга и просто мирно жить дальше», — цитирует источник «OK!».
Усыновленные дети актеров Мэддокс, Захара и Пакс во время развода родителей полностью приняли сторону матери.
Тогда как Шайло, первая биологическая дочь актеров, буквально разрывается между Анджелиной и Брэдом. Подросток одинаково сильно привязан как к матери, так и к отцу и не понимает, почему на протяжении многих лет они не могут наладить свои отношения.
«Она всегда напоминает своим маме и папе о хороших временах, которые они разделили. Ей ужасно больно видеть, как они обращаются друг с другом, как будто они какие-то монстры», — говорится в источнике.
Развод родителей пришелся на самое уязвимое и эмоциональное время для каждого ребенка — подростковый период. Несколько лет Шайло не могла принять себя и даже хотела сменить пол, что полностью поддерживали родители. Она носила мужскую одежду, просила называть себя Джоном и даже принимала гормональную терапию, но спустя время наследница знаменитостей передумала.
Фото: Picture-alliance