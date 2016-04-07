Лиза Пескова очень удивила подписчиков, поделившись своими проблемами и переживаниями, которые произошли с ней в подростковом возрасте

Девушка призналась, что во время обучения в интернате во Франции над ней открыто издевались из-за серьезных проблем с кожей. «С раннего детства я мучилась с проблемной кожей и, как многие подростки, прошла через заболевание "акне" - обычным языком "прыщи". Много прыщей. В интернате во Франции надо мной открыто издевались. Как в фильмах, я, съёжившись, проходила по узкому школьному коридору, останавливаясь, чтобы ответить на вопрос: "Боже, что на твоем лице?"», - начала свою историю дочь Пескова.

По словам Лизы, чтобы соседки по комнате не увидели ее проблемную кожу, ей приходилось вставать за полтора часа до подъема, чтобы нанести макияж, а вечером дожидалась пока все уснут, что умыть лицо.

«Я жила в комнате с 4 особо "открытыми" девочками, так что утром я вставала за полтора часа до подъема, чтобы замазаться тональником пока все спят, а вечером ждала, пока все уснут, чтобы пойти смыть косметику или делала это первой и не слезала со второго этажа кровати. Иногда приходилось и спать с 10 слоями штукатурки. В московском же пансионе мне просто смотрели в лоб, и только некоторые осмеливались спросить, что же это такое. "Истинно говорю вам: это прыщи. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную."», - разоткровенничалась девушка.