Дочь Дмитрия Маликова призналась, что страдала от комплексов по поводу внешности

Девушка рассказала, что с детства страдала откомплексов и стыдилась своих щек, которые считала слишком большими, но с возрастом решила найти в себе силы побороть неправильное отношение к своим уникальным чертам.

«Если посмотреть мои фотографии, можно заметить,что я всегда завешивалась волосами, словно шторами, так, что видно было только нос, чтобы скрыть своё лицо. Я никогда не носила хвост, зализанный (как на фото) казался для меня ночным кошмаром. лет в 13 я фотошопила свое лицо в фейстюне так, что мама не горюй. По мере взросления я поняла, что бороться с этим комплексом мне предстоит самой, и никто мне в этом не поможет. Постепенно, но очень четко, я ставила себе установки, которые помогали мне день за днём. Я пыталась по-новому смотреть в зеркало. Затем я поняла, что это не мой недостаток, а моя изюминка, ведь ни у кого в мире нет такого лица, как у меня», - заключила дочь известного музыканта.