Дочь Дмитрия Маликова призналась, что страдала от комплексов по поводу внешности
Фото: Instagram/ @steshamalikova
Сегодня в мире тренд на бодипозитив и принятие себя. Многие звезды отказываются от комплексов и признаются поклонникам в том, что раньше стыдились некоторых черт своей внешности. Дочь композитора Дмитрия Маликова Стефания тоже решила рассказать подписчикам, что в юности не принимала себя такой, какая есть, и дала поклонникам рецепт, как избавиться от чересчур придирчивого отношения к себе.
Девушка рассказала, что с детства страдала откомплексов и стыдилась своих щек, которые считала слишком большими, но с возрастом решила найти в себе силы побороть неправильное отношение к своим уникальным чертам.
«Если посмотреть мои фотографии, можно заметить,что я всегда завешивалась волосами, словно шторами, так, что видно было только нос, чтобы скрыть своё лицо. Я никогда не носила хвост, зализанный (как на фото) казался для меня ночным кошмаром. лет в 13 я фотошопила свое лицо в фейстюне так, что мама не горюй. По мере взросления я поняла, что бороться с этим комплексом мне предстоит самой, и никто мне в этом не поможет. Постепенно, но очень четко, я ставила себе установки, которые помогали мне день за днём. Я пыталась по-новому смотреть в зеркало. Затем я поняла, что это не мой недостаток, а моя изюминка, ведь ни у кого в мире нет такого лица, как у меня», - заключила дочь известного музыканта.
Также Стефания дала подписчикам несколько советов по избавлению от лишних комплексов: «Чтобы поднять свою самооценку, требуется много времени, да и это нелегкий путь, но обязательно нужно кайфовать от себя, от своей работы, учебы, внешности, круга общения. Прям подходить к зеркалу и говорить: «Я красивая, и у меня все получится!». Это может быть нелепо первое время, но сказка окажется былью, когда у вас реально начнет все получаться, и вы будете слышать постоянные комплименты в свой адрес. Проверено».
Стефания Маликова - дочь российского композитора и исполнителя Дмитрия Маликова. Девушка предпочла не идти по стопам отца и вместо музыки выбрала модельный бизнес. Она неоднократно появлялась на обложках глянцевых журналов и выступала в качестве модели на показах известных брендов.
Фото и видео: Instagram/@steshamalikova
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