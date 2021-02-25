passion.ru

Дочь Дэвида Боуи Лекси призналась, что многие годы пыталась полюбить свое тело

Reload
1 / 9

Фото: instagram.com/p0odle

Дочь знаменитого актера и музыканта Дэвида Боуи, 20-летняя Лекси Джонс, рассказала, как долгое время пыталась принять и полюбить свое тело, пишет Daily Mail.

Александрия Зара Джонс, больше известная как Лекси, опубликовала на своей странице в Instagram фотографию. На снимке она запечатлена в шикарном коричневом купальнике у себя дома. В одном из комментариев пользователь раскритиковал ее пост и призвал не быть самоуверенной, не гордиться своим телом. Дочь звезды ответила на заявление «извращенного и пошлого» тролля. Она уточнила, что ей потребовались годы, чтобы научиться «любить свое тело».

«Приятно любить свое тело после многих лет ненависти и неуважения к нему, — написала она в ответ. — Мне нравится, как я выгляжу в моем ковбойском купальнике, но жаль, что ты умеешь превращать его во что-то такое извращенное и вульгарное».

Напомним, Лекси — начинающая художница из Калифорнии, продает свои работы на Depop по цене до 300 долларов. Она родилась в 2000 году в семье Дэвида и сомалийской супермодели Иман, которые были счастливы в браке до трагической смерти звезды от рака в 2016 году. У Дэвида Боуи также есть сын Дункан Джонс от предыдущего брака.

Это важно знать:

«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности

Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов

Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям

_Фото: Instagram/@_p0odle__

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!