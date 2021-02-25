Дочь Дэвида Боуи Лекси призналась, что многие годы пыталась полюбить свое тело

«Приятно любить свое тело после многих лет ненависти и неуважения к нему, — написала она в ответ. — Мне нравится, как я выгляжу в моем ковбойском купальнике, но жаль, что ты умеешь превращать его во что-то такое извращенное и вульгарное».

Напомним, Лекси — начинающая художница из Калифорнии, продает свои работы на Depop по цене до 300 долларов. Она родилась в 2000 году в семье Дэвида и сомалийской супермодели Иман, которые были счастливы в браке до трагической смерти звезды от рака в 2016 году. У Дэвида Боуи также есть сын Дункан Джонс от предыдущего брака.

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