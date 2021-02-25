Дочь Дэвида Боуи Лекси призналась, что многие годы пыталась полюбить свое тело
Фото: instagram.com/p0odle
Александрия Зара Джонс, больше известная как Лекси, опубликовала на своей странице в Instagram фотографию. На снимке она запечатлена в шикарном коричневом купальнике у себя дома. В одном из комментариев пользователь раскритиковал ее пост и призвал не быть самоуверенной, не гордиться своим телом. Дочь звезды ответила на заявление «извращенного и пошлого» тролля. Она уточнила, что ей потребовались годы, чтобы научиться «любить свое тело».
«Приятно любить свое тело после многих лет ненависти и неуважения к нему, — написала она в ответ. — Мне нравится, как я выгляжу в моем ковбойском купальнике, но жаль, что ты умеешь превращать его во что-то такое извращенное и вульгарное».
Напомним, Лекси — начинающая художница из Калифорнии, продает свои работы на Depop по цене до 300 долларов. Она родилась в 2000 году в семье Дэвида и сомалийской супермодели Иман, которые были счастливы в браке до трагической смерти звезды от рака в 2016 году. У Дэвида Боуи также есть сын Дункан Джонс от предыдущего брака.
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_Фото: Instagram/@_p0odle__
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