Дочь Деми Мур о причинах психического расстройства: «Я просто была не похожа на маму»

Талула Уиллис, несмотря на то, что является дочерью известнейших актеров – Деми Мур и Брюса Уиллиса, не может похвастаться особенно счастливой жизнью. Девушке, несмотря на юный возраст, приходилось бороться и с алкогольной, и с наркозависимостью, и, как выяснилось, справляться с проблемами психологического характера.

В своем блоге Таллула рассказала, как боролась с ними, и назвала необычную причину своих комплексов – она была не похожа на свою красавицу-мать.

«Мне понадобилось слишком много времени, чтобы понять это:

А. Старение происходит без вашего контроля. Время идет, и ваше лицо может измениться

Б. Я наказывала себя за то, что не выгляжу как моя мама. Потому что мне однажды сказали, что я копия Брюса Уиллиса с рождения – я была возмущена этим сходством и поэтому «мужское» лицо было единственной причиной моей нелюбви к себе

С. Вам нужно успокоить рану в своей душе, прежде чем пытаться «исправить» внешние стороны», – написала девушка.

Теперь в жизни Таллулы наступила светлая полоса – совсем недавно она и ее бойфренд объявили о помолвке и теперь пара готовится к свадьбе.