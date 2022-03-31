Дочь Брюса Уиллиса подтвердила страшный диагноз звездного отца

Семья голливудского актера тяжело переживает изменения, которые происходят с их отцом. У 67-летнего Брюса Уиллиса диагностировали афазию. Это заболевание головного мозга, которое влечет за собой расстройство речи. Этот недуг со временем поражает все языковые способности: говорение, понимание речи, чтение и письмо.

Эту печальную новость дочь звезды сообщила в соцсетях: «Мы всей семьей хотели сообщить замечательным поклонникам Брюса, что у нашего любимого отца возникли проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, которая влияет на его когнитивные способности». Румер отметила, что ее отец вынужден отказаться от актерской карьеры, сообщает Page Six.

«Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы очень благодарны вам за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку. Мы проходим через это вместе и хотим привлечь его поклонников, потому что знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Брюс всегда говорит: «Живи на полную катушку», и вместе мы планируем делать именно это», — сказано в сообщение, которое подписали члены семьи Брюса, в том числе и его бывшая жена Деми Мур.

Напомним, что Брюс Уиллис снялся в более 100 фильмах. Среди его самых известных работ такие, как «Крепкий орешек», «Криминальное чтиво», «Пятый элемент» и «Шестое чувство».