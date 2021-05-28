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Дочь Билла Клинтона Челси рассказала о детстве в Белом доме

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Слайд, который
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Челси Клинтон с отцом

Фото: EAST NEWS

Дочь бывшего американского президента Билла Клинтона и экс-кандидата на пост лидера США Хиллари Клинтон Челси рассказала о детстве в Белом доме, пишет People. Как уточнила Челси, она никогда не сбегала и старалась не беспокоить родителей, зная, что они слишком заняты. «Я уважаю то, что у них была работа. Я не собиралась усложнять им дела и вызывать стресс», - уточнила она в подкасте о здоровье In Fact. Челси провела свои подростковые годы под бдительным присмотром Секретной службы и создала прочные традиции со своей семьей, несмотря на плотный график.

Однажды она с лучшим другом проехала на красный свет светофора, а машина секретной службы отстала от них. Это был чуть не единственный случай, когда девочка вышла из-под наблюдения. «У меня так много прекрасных воспоминаний. Большинство из них связаны с необычными и интересными людьми, которые являются частью Белого дома, - отметила она. - Кураторы Белого дома, дворецкие, повара, флористы, историки - просто удивительное сообщество людей. И я так много узнала об истории государства».

Несмотря на занятость, политики находили время на дочь в своем ежедневном графике. «Мы относились к семейному обеду как к священному времени», - объяснила мать троих детей. Эту традицию, собираться всей семьей за столом, Челси и ее муж Марк Мезвински поддерживают и сейчас. Они воспитывают четырехлетнего Эйдана, шестилетнюю Шарлотту и 19-летнего Джаспера.

Фото и видео: EAST NEWS, Instagram/@hillaryclinton

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