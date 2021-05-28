Дочь Билла Клинтона Челси рассказала о детстве в Белом доме

Однажды она с лучшим другом проехала на красный свет светофора, а машина секретной службы отстала от них. Это был чуть не единственный случай, когда девочка вышла из-под наблюдения. «У меня так много прекрасных воспоминаний. Большинство из них связаны с необычными и интересными людьми, которые являются частью Белого дома, - отметила она. - Кураторы Белого дома, дворецкие, повара, флористы, историки - просто удивительное сообщество людей. И я так много узнала об истории государства».

Несмотря на занятость, политики находили время на дочь в своем ежедневном графике. «Мы относились к семейному обеду как к священному времени», - объяснила мать троих детей. Эту традицию, собираться всей семьей за столом, Челси и ее муж Марк Мезвински поддерживают и сейчас. Они воспитывают четырехлетнего Эйдана, шестилетнюю Шарлотту и 19-летнего Джаспера.