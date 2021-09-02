Дочь ушедшей от рака Анны Самохиной объяснила, почему долго обижалась на мать

После этого случая Анна Самохина прожила с мужем еще 6 лет: «Родители развелись, потому что очень много времени проводили порознь. Разлуки иногда длились по полгода», — сказала дочь в интервью. Александра долгое время винила в разводе именно маму, и детская обида привела к тому, что девочка осталась жить с папой. Но только на год — спустя время мама и дочь воссоединились.

Во взрослой жизни дочка с мамой были очень близки. Александра раньше мамы узнала и о раковом заболевании известной артистки. Опухоль обнаружили уже в последней стадии, Анне оставалось жить недолго и врачи оттягивали момент признания. После того как правда раскрылась, началась непродолжительная борьба. Применялись как традиционные, так и нетрадиционные методы лечения: актриса пыталась и отпускать обиды в церкви, и прошла один курс химиотерапии. Но это не дало результатов.

За несколько дней до ухода Анны Александра успела сказать маме самые главные слова: «Сначала, я сказала, "Мама, не оставляй меня!", она на меня посмотрела, у нее уже оставалось очень мало сил и проговорила: "Саша, ты уже взрослая, ты справишься". И дальше я просто призналась: "Я очень люблю тебя"», — вытирая слезы поделилась последним диалогом девушка. Она добавила, что очень счастлива, что несмотря на непростой жизненный путь, у нее была такая возможность с ней попрощаться и простить обиды.