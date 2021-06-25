Дочь Анджелины Джоли — Шайло передвигается на костылях, а у Захары загадочная сыпь
В одной из своих статей для журнала Time Анджелина Джоли призвала женщин быть сильными, в этой связи звезда упомянула, что недавно две ее дочери — Захара и Шайло перенесли операции. Спустя год папарацци засняли 14-летнюю девочку (первенца пары Джоли-Питт) передвигающуюся на костылях. Как выяснилось позднее, ребенок перенес операцию на бедре.
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Фото: Kika Press/ZUMAPRESS.com
Также актрису не меньше волнует проблема отсутствия достаточных медицинских знаний о «цветной» коже. Так как в семье знаменитости подрастают дети, относящиеся к разным расам, соответственно возникают определенные трудности в лечении одних и тех же заболеваний кожных покровов. Об этом и много другом Джоли написала в своей статье для The Magazine.
Оскароносная актриса сетует, что у детей с разным цветом кожи сыпь проявляется абсолютно по-разному. Поэтому когда нужно было лечить Захару (девочка была удочерена в Эфиопии) врачи рекомендовали дождаться когда кожа «станет розовой».
Напомним, что всего у Анджелины Джоли шестеро детей: трое биологических — Шайло, близнецы Нокс и Вивьен и трое приемных — Мэддокс, Пакс и Захара. У Джоли и ее бывшего мужа Бреда Питта оформлена совместная опека над детьми по результатам последнего судебного заседания.
Фото и видео: Global Look press/ youtube
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