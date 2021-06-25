Дочь Анджелины Джоли — Шайло передвигается на костылях, а у Захары загадочная сыпь

Оскароносная актриса сетует, что у детей с разным цветом кожи сыпь проявляется абсолютно по-разному. Поэтому когда нужно было лечить Захару (девочка была удочерена в Эфиопии) врачи рекомендовали дождаться когда кожа «станет розовой».

Напомним, что всего у Анджелины Джоли шестеро детей: трое биологических — Шайло, близнецы Нокс и Вивьен и трое приемных — Мэддокс, Пакс и Захара. У Джоли и ее бывшего мужа Бреда Питта оформлена совместная опека над детьми по результатам последнего судебного заседания.