Дочь Алсу показала похудевшего папу
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @mikellaabramova
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, несмотря на юный (13 лет) возраст, активно ведет Instagram. И кроме собственных музыкальных опытов часто публикует фото и видео со своими близкими.
Поздравляя всех с праздниками, Микелла поделилась семейным снимком - с мамой, старшей сестрой и отцом. Перемены в облике главы семейства, Яна Абрамова, произвели впечатление на интернет-пользователей. «Вау, как похудел Ян! Молодец!!! Вообще просто другой мужчина!» «Папу вашего не узнала» «Думала, Лазарев». Действительно, Абрамов похудел и выглядит теперь сильно моложе своих лет (а ему в декабре исполнилось 44 года).
В ушедшем 2021-м Алсу и Ян Абрамов отметили 15-летие брака. Супруги воспитывают троих детей - 15-летнюю Сафину, Микеллу и 5-летнего Рафаэля. Старшая, Сафина, по словам Микеллы, "не публичный человек и не любит социальные сети", тогда как сама Микелла регулярно появляется в медиапространстве и занимается творчеством. В качестве подарка папе на его день рождения Микелла, например, записала кавер-версию любимой песни именинника - Through The Fire американской певицы Чака Хан.
Фото: Instagram Алсу и Микеллы Абрамовой