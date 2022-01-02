Дочь Алсу показала похудевшего папу

Поздравляя всех с праздниками, Микелла поделилась семейным снимком - с мамой, старшей сестрой и отцом. Перемены в облике главы семейства, Яна Абрамова, произвели впечатление на интернет-пользователей. «Вау, как похудел Ян! Молодец!!! Вообще просто другой мужчина!» «Папу вашего не узнала» «Думала, Лазарев». Действительно, Абрамов похудел и выглядит теперь сильно моложе своих лет (а ему в декабре исполнилось 44 года).