Дочь Александра Серова ждет второго ребенка

Для Мишель и ее супруга Романа этот ребенок станет вторым. Пара поженилась в 2019 году, а в сентябре 2020 на свет появилась их дочь Миа. Недавно в кругу семьи состоялось торжество по случаю дня рождения внучки Александра Серова. «Миа росла и менялась, каждую неделю радовала нас чем-то новым. Мы с интересом наблюдаем за ней, радуемся ее новым умениям, с удовольствием участвуем во всем этом. И, конечно, хочется и дальше наслаждаться этим удивительным чувством, когда у тебя на глазах растет человек, твоя дочь», — писала Мишель в своем Instagram.