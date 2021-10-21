Дочь Александра Серова ждет второго ребенка
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @mishel_serova/Instagram
Ведущий шоу Дмитрий Борисов заметил, что Мишель беременна по ее округлившемуся животу. «Я смотрю на тебя и понимаю, что вскоре Александр Серов дважды будет дедушкой». «Да, скоро будет. Вы меня рассекретили. Вы первые, кто узнал об этом», — поделилась Серова.
Для Мишель и ее супруга Романа этот ребенок станет вторым. Пара поженилась в 2019 году, а в сентябре 2020 на свет появилась их дочь Миа. Недавно в кругу семьи состоялось торжество по случаю дня рождения внучки Александра Серова. «Миа росла и менялась, каждую неделю радовала нас чем-то новым. Мы с интересом наблюдаем за ней, радуемся ее новым умениям, с удовольствием участвуем во всем этом. И, конечно, хочется и дальше наслаждаться этим удивительным чувством, когда у тебя на глазах растет человек, твоя дочь», — писала Мишель в своем Instagram.
Фото и видео: Instagram