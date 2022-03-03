Дочь Александра Серова рассказала, как на ее жизнь повлиял конфликт родителей
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Фото: Instagram @mishel_serova
Конфликт между Александром Серовым и его бывшей супругой Еленой Стебеневой до сих пор не разрешился. Артист развелся с гимнасткой после 19 лет счастливого брака, в котором родились две красивые девочки. Супруги расстались со скандалом и продолжают испытывать ненависть друг к другу и ссориться. Это негативно влияет на их дочь Мишель и внуков, которые живут с главой семейства.
Из-за того, что дочь остается у отца, Елена Стебенева не может часто проводить время с внуками, потому что супруг не желает видеть ее на пороге своего дома. Стебенева, разгневавшись семейной драмой, стала «выносить сор из избы» и рассказывать поклонникам о своих семейных конфликтах, рассказывает журнал 7дней. Мишель это не поддержала и попросила удалить откровения матери из сети.
«Мишель мой пост не понравился, и она попросила его удалить. Но, знаете, можно удалить пост, стереть слова на бумаге. Но ситуацию, которая сложилась у нас, не сотрешь. Сама по себе она не исчезнет. И молчать я больше не хочу. Уже больше года я не могу видеть свою внучку так часто, как мне бы этого хотелось. Сейчас не могу уже и внука видеть», - пожаловалась спортсменка.
После этих откровений на публику матери Мишель решила ответить на вопрос подписчиков в Instagram, касающийся их семейной драмы. Девушка заявила: «Мама все так же остается мамой. Даже если она меня накажет как в детстве, это не отменяет тот факт, что она моя мама. Пусть будут недопонимание и обиды. Это все проходящее. Не собираюсь из-за этого не общаться годами. Жизнь и так коротка, чтобы тратить ее на гордость и предубеждение. Считаю, надо общаться и жить дальше. Ну а проблемы сами собой разрулятся».
Фото и видео: Instagram, Passion.ru