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Дочь Александра Серова рассказала, как на ее жизнь повлиял конфликт родителей

Мишель Серова устала от ссор родителей. Девушка хочет поддерживать общение и с матерью, и с отцом и не намерена терять кого-то из них.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мишель и Александр Серовы

Фото: Instagram @mishel_serova

Конфликт между Александром Серовым и его бывшей супругой Еленой Стебеневой до сих пор не разрешился. Артист развелся с гимнасткой после 19 лет счастливого брака, в котором родились две красивые девочки. Супруги расстались со скандалом и продолжают испытывать ненависть друг к другу и ссориться. Это негативно влияет на их дочь Мишель и внуков, которые живут с главой семейства.

Из-за того, что дочь остается у отца, Елена Стебенева не может часто проводить время с внуками, потому что супруг не желает видеть ее на пороге своего дома. Стебенева, разгневавшись семейной драмой, стала «выносить сор из избы» и рассказывать поклонникам о своих семейных конфликтах, рассказывает журнал 7дней. Мишель это не поддержала и попросила удалить откровения матери из сети.

«Мишель мой пост не понравился, и она попросила его удалить. Но, знаете, можно удалить пост, стереть слова на бумаге. Но ситуацию, которая сложилась у нас, не сотрешь. Сама по себе она не исчезнет. И молчать я больше не хочу. Уже больше года я не могу видеть свою внучку так часто, как мне бы этого хотелось. Сейчас не могу уже и внука видеть», - пожаловалась спортсменка.

После этих откровений на публику матери Мишель решила ответить на вопрос подписчиков в Instagram, касающийся их семейной драмы. Девушка заявила: «Мама все так же остается мамой. Даже если она меня накажет как в детстве, это не отменяет тот факт, что она моя мама. Пусть будут недопонимание и обиды. Это все проходящее. Не собираюсь из-за этого не общаться годами. Жизнь и так коротка, чтобы тратить ее на гордость и предубеждение. Считаю, надо общаться и жить дальше. Ну а проблемы сами собой разрулятся».

Фото и видео: Instagram, Passion.ru

Источник: 7дней
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