Дочь Александра Серова рассказала, как на ее жизнь повлиял конфликт родителей

Конфликт между Александром Серовым и его бывшей супругой Еленой Стебеневой до сих пор не разрешился. Артист развелся с гимнасткой после 19 лет счастливого брака, в котором родились две красивые девочки. Супруги расстались со скандалом и продолжают испытывать ненависть друг к другу и ссориться. Это негативно влияет на их дочь Мишель и внуков, которые живут с главой семейства.

Из-за того, что дочь остается у отца, Елена Стебенева не может часто проводить время с внуками, потому что супруг не желает видеть ее на пороге своего дома. Стебенева, разгневавшись семейной драмой, стала «выносить сор из избы» и рассказывать поклонникам о своих семейных конфликтах, рассказывает журнал 7дней. Мишель это не поддержала и попросила удалить откровения матери из сети.