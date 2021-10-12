Дочь Александра Серова прокомментировала состояние больного коронавирусом отца

Дочь Александра Серова, Мишель, в своем блоге рассказала о состоянии знаменитого отца. Она отметила, что постоянно находится на связи с врачами, которые заверяют, что ситуация под контролем.

«Очень много поступает вопросов о самочувствие папы. Хочу выразить благодарность всем за ваши пожелания, за поддержку и за внимание! Он в надежных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение! Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится и настроены только на позитивные новости», — написала певица.

Сейчас поражение легких у артиста составляет 75%.