Дочь Александра Серова прокомментировала состояние больного коронавирусом отца
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Фото: @mishel_serova
Дочь Александра Серова, Мишель, в своем блоге рассказала о состоянии знаменитого отца. Она отметила, что постоянно находится на связи с врачами, которые заверяют, что ситуация под контролем.
«Очень много поступает вопросов о самочувствие папы. Хочу выразить благодарность всем за ваши пожелания, за поддержку и за внимание! Он в надежных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение! Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится и настроены только на позитивные новости», — написала певица.
Сейчас поражение легких у артиста составляет 75%.
Ранее композитор Игорь Крутой, близкий друг артиста, призвал его поклонников помолиться за его здоровье.
«Мой друг Саня заболел этой «заразой», помочь ему, при всем моем желании, я не могу. У меня ко всем подписчикам нашего Салона огромная просьба — помолиться и, при возможности, поставить свечу за скорейшее выздоровление Саши Серова», – призвал он.
Фото: Instagram