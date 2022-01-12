Дочь Агутина и Варум по-особенному призналась в чувствах к американскому бойфренду

Варум-младшая увлекается музыкой, играет в группе, исполняющей тяжелый рок. Она записывала альбомы, выступает с концертами и несколько лет назад выпустила клип на одну из песен. Кайл тоже музыкант, он поет в группе Palomino Blond. Собственно, Лизу и Кайла свела любовь к музыке. Кстати, год назад, 12 января 2021 года, Лиза Варум отметила в Instagram первую годовщину их романа. «Встреча с тобой заставила меня хотеть стать лучше. Я это сделала и становлюсь лучше по-прежнему», — написала тогда Лиза. Девушка носит фамилию матери, хотя официально у нее двойная фамилия. Об этом в свое время рассказал Леонид Агутин. «Лиза Варум — у нее официально в документах написано Елизавета-Мария Варум-Агутина. И называть ее можно как Лиза Варум, так и Лиза Агутина, просто Лиза Варум звучит эффектнее», — объяснял музыкант.