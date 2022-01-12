Дочь Агутина и Варум по-особенному призналась в чувствах к американскому бойфренду
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Фото: Instagram @lizvarum
Лиза Варум, судя по всему, счастлива в отношениях, которые длятся уже два года. Накануне девушка опубликовала пост в Instagram, признавшись в любви к своему бойфренду.
Фото: Instagram @lizvarum
«Этот пост посвящается человеку, который сделал так, что последние два года превратились в сплошной уикенд. В этом мире мало таких добрых и искренних людей, как ты. Спасибо за то, что видишь меня по-особенному. Я люблю тебя, мой маленький чудак, всем сердцем», — написала она. В посте Лиза разместила несколько совместных снимков с молодым человеком.
Варум-младшая увлекается музыкой, играет в группе, исполняющей тяжелый рок. Она записывала альбомы, выступает с концертами и несколько лет назад выпустила клип на одну из песен. Кайл тоже музыкант, он поет в группе Palomino Blond. Собственно, Лизу и Кайла свела любовь к музыке. Кстати, год назад, 12 января 2021 года, Лиза Варум отметила в Instagram первую годовщину их романа. «Встреча с тобой заставила меня хотеть стать лучше. Я это сделала и становлюсь лучше по-прежнему», — написала тогда Лиза. Девушка носит фамилию матери, хотя официально у нее двойная фамилия. Об этом в свое время рассказал Леонид Агутин. «Лиза Варум — у нее официально в документах написано Елизавета-Мария Варум-Агутина. И называть ее можно как Лиза Варум, так и Лиза Агутина, просто Лиза Варум звучит эффектнее», — объяснял музыкант.
Фото: Instagram Лизы Варум, Анджелики Варум