Добровинский заявил, что Юдашкин «опоздал» с продажей квартиры в Нью-Йорке

«Если Валентин Юдашкин действительно продает свой пентхаус, могу сказать, что сделать это надо было давно, так как рынок недвижимости в Нью-Йорке перестал быть привлекательным. А когда началась вся эта катавасия с BLM, недвижимость резко упала в цене», — рассказал Александр Добровинский «Телепрограмме».

По словам юриста, после многочисленных протестов движения Black Lives Matter около 500 тысяч богатых и влиятельных семей Нью-Йорка приняли решение уехать из города и продали свои квартиры с некоторыми финансовыми потерями.

Напомним, что дизайнер Валентин Юдашкин приобрел апартаменты в Нью-Йорке на 62-й улице и втором этаже Curzon House за 6 миллионов долларов около 15 лет назад. В квартире имеется две просторные спальни и большая терраса с видом на Центральный Парк.

Фото: Global Look Press