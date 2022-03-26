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Добровинский заявил, что Юдашкин «опоздал» с продажей квартиры в Нью-Йорке

Известный юрист Александр Добровинский прокомментировал намерения российского кутюрье Валентина Юдашкина продать свой роскошный пентхаус в Нью-Йорке с видом на Центральный Парк. Адвокат считает, что сделать это нужно было еще несколько лет назад.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Валентин Юдашкин

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Адвокат Александр Добровинский считает, что в целом решение дизайнера расстаться с апартаментами верное. Несмотря на то, что рынок недвижимости сильно упал, дизайнер на данный момент еще не уйдет в минус от продажи.

Но если бы Валентин задумался о продаже еще несколько лет назад, он бы смог выручить за 230-метровый пентхаус намного большую сумму, чем 8 миллионов долларов.

«Если Валентин Юдашкин действительно продает свой пентхаус, могу сказать, что сделать это надо было давно, так как рынок недвижимости в Нью-Йорке перестал быть привлекательным. А когда началась вся эта катавасия с BLM, недвижимость резко упала в цене», — рассказал Александр Добровинский «Телепрограмме».

По словам юриста, после многочисленных протестов движения Black Lives Matter около 500 тысяч богатых и влиятельных семей Нью-Йорка приняли решение уехать из города и продали свои квартиры с некоторыми финансовыми потерями.

Напомним, что дизайнер Валентин Юдашкин приобрел апартаменты в Нью-Йорке на 62-й улице и втором этаже Curzon House за 6 миллионов долларов около 15 лет назад. В квартире имеется две просторные спальни и большая терраса с видом на Центральный Парк.

Фото: Global Look Press

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