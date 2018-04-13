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Алена Водонаева показала фото с новорожденным малышом

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Фото из Instagram Алены Водонаевой
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Телеведущая поделилась трогательным фотоснимком.

В семье экс-участницы «Дома-2» Алены Водонаевой произошло радостное событие, о котором она лично сообщила в Instagram. 34-летняя красотка опубликовала милый фотоснимок с новорожденным малышом: «Добро пожаловать в семью, маленький ангел». Хештег #племянник, оставленный под фотографией, объяснил подписчикам, кем Алене приходится этот ребенок.

«Алена , ты так нежно смотришься с младенцем», «Это крестины, ты крестная?», «Алена, давайте за девочкой», «Поздравляю с племяшом. Новый член семьи это чудесно!», «Алена, ждем не дождемся что бы ты тоже выложила свой пост со своим малышом !!!» — написали подписчики.

Напомним, Алена Водонаева воспитывает 7-летнего сына Богдана от первого брака с Алексеем Малакеевым. Как телеведущая признавалась в интервью, мальчик был долгожданным ребенком, ведь ее первые три беременности закончились прерыванием на маленьком сроке. Сейчас телеведущая счастлива в браке с диджеем Алексеем Косинусом, и многие поклонники пары надеются, что Алене еще удастся испытать радость материнства.

Фото: instagram

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