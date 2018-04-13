Алена Водонаева показала фото с новорожденным малышом

«Алена , ты так нежно смотришься с младенцем», «Это крестины, ты крестная?», «Алена, давайте за девочкой», «Поздравляю с племяшом. Новый член семьи это чудесно!», «Алена, ждем не дождемся что бы ты тоже выложила свой пост со своим малышом !!!» — написали подписчики.

Напомним, Алена Водонаева воспитывает 7-летнего сына Богдана от первого брака с Алексеем Малакеевым. Как телеведущая признавалась в интервью, мальчик был долгожданным ребенком, ведь ее первые три беременности закончились прерыванием на маленьком сроке. Сейчас телеведущая счастлива в браке с диджеем Алексеем Косинусом, и многие поклонники пары надеются, что Алене еще удастся испытать радость материнства.

Фото: instagram