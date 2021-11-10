«Добро пожаловать в Хогвартс»: продюсеры фильмов о Гарри Поттере снимут продолжение саги

С момента выхода самой первой части фильма о приключениях Гарри Поттера и его друзьях прошло уже 20 лет. Именно ноябре 2001 года на экранах впервые появилось фэнтэзи «Гарри Поттер и Философский камень». За это время сага по мотивам романов британской писательницы Джоан Роулинг стала особым культом и успела собрать миллионы фанатов и поклонников по всему миру.

И вот продюсеры решили ознаменовать круглую дату приятным сюрпризом для фан базы Гарри, Рона и Гермионы — вновь объединить героев на экранах для съемок в специальном эпизоде фильма. Как сообщает британское издание METRO, руководящий состав фильма уже разослал предложение о съемках всем актерам франшизы.

Продолжение фильмов о Гарри Поттере будет снято в киностудии Warner Bros в Лондоне, съемки планируют начать в конце этого месяца и выпустить фильм к Рождеству в качество специального эпизода.

На данный момент продюсеры фильма не спешат комментировать происходящее по причине того, что не все актеры согласились на съемки. Но они наедятся на положительный ответы, ведь как они сами утверждают, у тех, кто принимал участие во франшизе, остались «приятные воспоминания» о времени, проведенном на съемочной площадке.

Напомним, что после выхода «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» — последнего фильма о приключениях трех друзей, на экранах кинотеатров еще появлялся приквел — «Фантастические твари». Однако в съемках не принимали участие главные герои саги о Гарри Поттере.