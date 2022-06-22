Добился справедливости: Виктор Дробыш победил в суде Настасью Самбурскую

Конфликт между знаменитым композитором Виктором Дробышем и актрисой Настасьей Самбурской пришел к своему логическому завершению. После того как своенравная девушка отказалась сотрудничать с мэтром раньше оговоренного срока, начались судебные тяжбы. Самбурская, которая успела за время сотрудничества с лейблом Дробыша выпустить несколько песен и записать десяток каверов, с которыми выступала по всей стране, потребовала освободить ее, а также оставить каталог песен. Однако суд встал не на ее сторону.

Очередное разбирательство закончилось в пользу 55-летнего композитора, о чем он тут же поспешил сообщить поклонникам. «Сегодня произошло очень важное событие! Мосгорсуд отменил решение Савеловского суда и принял новое решение о взыскании с Анастасии Самбурской (Тереховой) убытков в мою пользу. Было очень важно доказать, что мои обязательства и обязательства компании были добросовестно исполнены. И самое важное, мы доказали, что нельзя «послать продюсера», не желая ничего платить — это незаконно», — объяснил свою позицию композитор. Он с самого начала утверждал, что все зависящее от него исполнил и к нему вообще не должно быть никаких претензий.