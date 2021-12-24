Добилась своего: суд отказался признать брак Жанны Шамаловой с мужем-миллиардером фиктивным

Около двух месяцев назад Жанна Шамалова дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала о том, что ее экс-супруг всеми возможными способами пытается добиться признания их брака фиктивным, однако сдаваться бизнесвумен не планировала.

И вот теперь она поделилась со своей аудиторией в Instagram радостной вестью — суд отказал Шамалову в признании их брака фиктивным. «Сообщаю вам, что сегодня Хамовнический суд вынес решение и полностью отказал моему супругу Шамалову в удовлетворении иска о признании нашего брака фиктивным! Я верила в справедливое правосудие в нашей стране! Наше дело состоит из 7 томов доказательств, и процесс был непростым», — написала Жанна.

Ранее бизнесмен из списка Forbes заявлял, что Жанна вышла за него замуж лишь для того, чтобы завладеть его имуществом, однако сама девушка отметила, что ее финансовое состояние позволяет ей обеспечивать себя самостоятельно, а претензии со стороны супруга предъявлены лишь для того, чтобы разлучить ее с их общим ребенком.

Жанна и Кирилл поженились в 2018 году, однако уже в июле этого года у пары начался бракоразводный процесс. Как рассказывала экс-супруга миллиардера, причиной расставания послужила его измена.