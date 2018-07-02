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«До слез!»: как Максим Галкин и Алла Пугачева болели за сборную России

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Галкин и Алла Пугачева

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1 июля российские футболисты вышли в 1 /4 Чемпионата мира, выиграв у сборной Испании. Этому событию радовались и звезды, в том числе и те, кто сейчас отдыхает за рубежом — к примеру, супруги Максим Галкин и Алла Пугачева.

Несмотря на отпуск, Алла Пугачева и Максим Галкин все равно следят за событиями в России и, конечно, смотрят футбол. Супруги не пропустили важнейший матч для сборной России — встречу со сборной Испании в 1 /8 финала — и радовались как дети, когда наши футболисты смогли обойти испанцев.

«Ура! С победой! Спасибо нашим футболистам за то чувство единения всей нашей большой страны вокруг общей радости! До слез! Удачи ребятам в 1/4, держим за вас кулаки! Россия! Вперед!» — так подписал Максим фотоколлаж с женой и забавными стикерами, выложенный в его микроблог (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Поклонники поддержали своих любимцев и тоже поделились эмоциями: «В геленджике (мы сейчас там отдыхаем) все орали и кричали. ОЛЕ! ОЛЕ! ОЛЕ! ОЛЕЕЕЕЕ!», «Нам нужна была эта победа! Русские люди устали от негатива», «Ураааа! Беларусь тоже с вами. Радуемся до слез!!!!», «Да это было нереально!!! Супер!! Счастье для всей страны!».

Фото: Instagram

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