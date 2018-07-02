«До слез!»: как Максим Галкин и Алла Пугачева болели за сборную России

Поклонники поддержали своих любимцев и тоже поделились эмоциями: «В геленджике (мы сейчас там отдыхаем) все орали и кричали. ОЛЕ! ОЛЕ! ОЛЕ! ОЛЕЕЕЕЕ!», «Нам нужна была эта победа! Русские люди устали от негатива», «Ураааа! Беларусь тоже с вами. Радуемся до слез!!!!», «Да это было нереально!!! Супер!! Счастье для всей страны!».

Фото: Instagram