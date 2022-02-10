До сих пор Телегина: Пелагея после громкого развода оставила фамилию экс-мужа
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ pelageya_insta
Звезда шоу «Голос» посетила здание Генпрокуратуры России. Туда ее пригласили, чтобы отблагодарить за творчество и вручить почетную награду. Для этого мероприятия звезда выбрала облегающее платье черного цвета с открытыми плечами, отлично подчеркивающее ее фигуру. На ногах у блондинки были аккуратные лодочки, а волосы Пелагея собрала в изящную прическу, выпустив пару прядей у лица. Образ хорошо дополняли неброские украшения и легкий макияж.
Пелагея похвасталась своим образом в личном блоге, подписав фотографию: «Приготовилась, собралась. И пошла к генеральному прокурору». Также она выложила в Сеть видео с моментом награждения. Подписчики удивились, когда услышали из уст Генпрокурора фамилию любимой исполнительницы. Оказывается, после развода она так и не сменила фамилию на девичью. «Отмечая существенную помощь в укреплении законности, приказываю наградить почетной грамотой Телегину Полину Сергеевну», — произнес представитель госструктуры.
Напомним, что Пелагея была замужем за хоккеистом Иваном Телегиным. Они официально развелись в 2020 году после четырех лет совместной жизни. Родители вместе воспитывают общую дочь Таисию. Девочка живет с мамой, но Иван принимает активное участие в воспитании дочери и постоянно общается с ребенком.
К слову, после первого развода певица не тянула со сменой паспорта. До отношений с Телегиным Пелагея состояла в браке с Дмитрием Ефимовичем, который работал режиссером в шоу Comedy Woman. После распада союза звезда незамедлительно вернула девичью фамилию.
Фото: Instagram