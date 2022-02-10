До сих пор Телегина: Пелагея после громкого развода оставила фамилию экс-мужа

Напомним, что Пелагея была замужем за хоккеистом Иваном Телегиным. Они официально развелись в 2020 году после четырех лет совместной жизни. Родители вместе воспитывают общую дочь Таисию. Девочка живет с мамой, но Иван принимает активное участие в воспитании дочери и постоянно общается с ребенком.

К слову, после первого развода певица не тянула со сменой паспорта. До отношений с Телегиным Пелагея состояла в браке с Дмитрием Ефимовичем, который работал режиссером в шоу Comedy Woman. После распада союза звезда незамедлительно вернула девичью фамилию.